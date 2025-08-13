El biógrafo de Milei, contra Julieta Prandi: "No me cierra nada"

Nicolás Márquez, escritor, biógrafo oficial y amigo de Javier Milei, generó polémica al poner en duda la denuncia por abuso sexual que Julieta Prandi realizó contra su exmarido. Fue luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión. Después de recibir olas de críticas de los usuarios, borró el tuit .

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, Márquez escribió: “ Me cuesta creer que una mujer mediática haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido . ¿Cómo hizo para vivir por año bajo ‘secuestro’ sin escaparse?”.

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, continúa la publicación de Márquez. Y sumó: “¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar en contra por celos de su pareja anterior-?”.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana confirmó la declaración de la modelo y encontró culpable a Contardi del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal en un contexto de violencia de género.

“Ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa”, indicó el escritor en el tuit. Y cerró: “Conclusión: no me cierra nada”.

El posteo del biógrafo de Milei generó indignación entre los usuarios de la red social y figuras del espectáculo, que salieron a respaldar a Prandi. Poco después de haber borrado el tuit, Márquez compartió una nueva publicación en la que intentó justificarse.

“El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el ‘pecado’ de poner en duda la verosimilitud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit”, argumentó en X. Y concluyó: “No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye”.