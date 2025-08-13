miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

El biógrafo de Milei, contra Julieta Prandi: "No me cierra nada"

Nicolás Márquez, que tomó cierta notoriedad por ser el biógrafo presidencial, aclaró que no conoce a Julieta Prandi ni a su ex marido, condenado a 19 años de cárcel por abuso y violación; pero se puso en contra de la actriz.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nicolás Márquez, escritor, biógrafo oficial y amigo de Javier Milei, generó polémica al poner en duda la denuncia por abuso sexual que Julieta Prandi realizó contra su exmarido. Fue luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión. Después de recibir olas de críticas de los usuarios, borró el tuit.

Lee además
Julieta Prandi, tras conocer el fallo en contra de su ex pareja por haberla abusado sexualmente.
Fallo judicial

El ex de Julieta Prandi, condenado a 19 años por abuso sexual: las conmovedoras palabras de la modelo
la primera foto del exmarido de julieta prandi preso
Condenado por abuso sexual

La primera foto del exmarido de Julieta Prandi preso
image

En un mensaje que compartió en su cuenta de X, Márquez escribió: “Me cuesta creer que una mujer mediática haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido. ¿Cómo hizo para vivir por año bajo ‘secuestro’ sin escaparse?”.

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”, continúa la publicación de Márquez. Y sumó: “¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar en contra por celos de su pareja anterior-?”.

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana confirmó la declaración de la modelo y encontró culpable a Contardi del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal en un contexto de violencia de género.

Ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa”, indicó el escritor en el tuit. Y cerró: “Conclusión: no me cierra nada”.

image

El posteo del biógrafo de Milei generó indignación entre los usuarios de la red social y figuras del espectáculo, que salieron a respaldar a Prandi. Poco después de haber borrado el tuit, Márquez compartió una nueva publicación en la que intentó justificarse.

El cúmulo de imbéciles que opinan de derecho sin saber derecho y atacan con cuentas falsas, por haber cometido el ‘pecado’ de poner en duda la verosimilitud de una denuncia sin testigo alguno en base a un supuesto episodio acontecido muchos años atrás me obligó a borrar el tuit”, argumentó en X. Y concluyó: “No tengo ganas de pasar el miércoles atendiendo decenas de boludos e ignorantes que agreden sin brindar un solo argumento y encima con perfiles de existencia física improbable. Bye”.

Temas
Seguí leyendo

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

En este elecciones, las fake news vuelan: ¿Cómo identificar videos o imágenes alterados con IA?

Sin celulares, masterclass de economía, y la nueva de Francella: los detalles de la reunión entre Milei y diputados aliados

Ya no habrá vacuna contra la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior por turismo

La incógnita sobre el candidato del bloquismo en la lista de Orrego: las dos alternativas

ATN: Ya tiene dictamen el proyecto de los gobernadores

Cristina Kirchner pidió 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El dique Punta Negra, uno de los favoritos de turistas y sanjuaninos.
Diputados

Por ley, en San Juan quieren garantizar el acceso libre de público a diques y ríos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

En el centro de la imagen, Carlos Macchi, el ex juez civil que fue destituido, condenado y cuyo camino podría ser el mismo para el juez Pagés
Repercusiones

Expropiaciones: fuentes de la querella califican a la estrategia de Pagés como un "absurdo jurídico"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas
Abordaje necesario

Más mejoras a la Circunvalación de San Juan: ahora les toca a las grietas

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía
En Rivadavia

Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan
Elecciones 2025

Baistrocchi encabezará la lista de Provincias Unidas para las legislativas: mirá quiénes lo acompañan

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación
El dato provincial

La inflación de julio en San Juan fue del 1,9% en sintonía con la Nación