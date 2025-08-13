El ex de Julieta Prandi, condenado a 19 años por abuso sexual: las conmovedoras palabras de la modelo

Tras la condena de su exmarido Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado", Julieta Prandi habló con los medios y se mostró aliviada por la sentencia. “Siento que hoy empiezo a vivir, es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz", aseguró.

"Hay un antes y un después. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos” , agregó la actriz, visiblemente emocionada por los hechos.

Por otro lado, destacó que "finalmente la Justicia escuchó", pero pidió que "en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que una vivió. Tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue a hacerlo”.

“Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan, hay demasiados femicidios en este país”, añadió.

FUENTE: Página 12