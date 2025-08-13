miércoles 13 de agosto 2025

Fallo judicial

El ex de Julieta Prandi, condenado a 19 años por abuso sexual: las conmovedoras palabras de la modelo

La actriz resaltó lo difícil que es llevar adelante una denuncia por violencia de género bajo el sistema judicial del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julieta Prandi, tras conocer el fallo en contra de su ex pareja por haberla abusado sexualmente.

Julieta Prandi, tras conocer el fallo en contra de su ex pareja por haberla abusado sexualmente.

Tras la condena de su exmarido Claudio Contardi a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado", Julieta Prandi habló con los medios y se mostró aliviada por la sentencia. “Siento que hoy empiezo a vivir, es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz", aseguró.

"Hay un antes y un después. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos”, agregó la actriz, visiblemente emocionada por los hechos.

Por otro lado, destacó que "finalmente la Justicia escuchó", pero pidió que "en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que una vivió. Tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue a hacerlo”.

“Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio o las víctimas desisten porque no pueden más o nos matan, hay demasiados femicidios en este país”, añadió.

FUENTE: Página 12

