La primera foto del exmarido de Julieta Prandi preso

Tras ser condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de su ex mujer Julieta Prandi , Claudio Contardi fue inmediatamente detenido. Así, desde los tribunales de Campana fue trasladado con esposas y custodia policial a la DDI local , donde quedó alojado provisoriamente hasta la tarde del miércoles, cuando dispusieron que ocupe una celda en la comisaría 5ª de Escobar . Allí esperará por el cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El empresario fue sentenciado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, quienes lo hallaron culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima.

El veredicto fue comunicado pasadas las 11 de este miércoles la última audiencia del juicio, en el que se expusieron decenas de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

En el fallo, los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar consideraron que Contardi, además de violarla, le generó un grave daño psicológico a la modelo y ordenaron su inmediata detención.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el ex de la modelo quedó alojado provisoriamente en la DDI de Campana. Luego, se ordenó su traslado a la comisaría 5ª de Escobar.

Contardi escuchó la resolución de los jueces desde el banquillo de los acusados. Lo hizo junto a su abogado, Claudio Nitzcamer, a quien minutos después echó y reemplazó por el defensor Fernando Sicilia.

Julieta Prandi, por su parte, no llegó la audiencia y se enteró del veredicto cuando estaba arribando al palacio judicial. En la sala, sin embargo, estaba el fiscal a cargo de la acusación, la psicóloga de la modelo y los familiares de ella.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro, gracias a ustedes, voy a poder verlo”, dijo la también conductora en diálogo con la prensa luego de la condena.

Y agregó: “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después, empezar a vivir, salir a la calle y no ver un auto sospechoso, si alguien apareció a buscar a mis hijos".