jueves 14 de agosto 2025

Un día antes de la cumbre Trump-Putin, Milei se comunicó con Zelensky

Según Zelensky, Milei se habría ofrecido personalmente para trabajar por una "paz justa" para Ucrania, en la guerra contra Rusia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei mantuvo hoy una charla por videoconferencia con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, un día antes de las negociaciones que iniciará el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con el ruso Vladimir Putin en Alaska, con el objetivo de que ambos países europeos alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico.

"Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei. Por supuesto, hablamos de la situación diplomáticamente. Les informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables", comentó Zelenski en su cuenta de X.

Al respecto, el mandatario ucraniano dijo que "Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo", según le habría trasmitido el libertario en la charla que mantuvieron.

Este viernes y en medio de una fuerte expectativa, Trump y Putin tendrán una reunión cara a cara en Alaska, en la base Elmendorf-Richardson de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, seguida de un almuerzo ampliado entre las delegaciones de ambos países.

Según se informó el objetivo del encuentro es llegar a un "arreglo" para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania que ya lleva cuatro años, aunque Trump fue más conservador sobre la cita y sus posibles consecuencias, al considerar que servirá para "poner los mimbres para una segunda reunión" si todo marcha bien.

Milei apenas asumió la Presidencia mostró un gran respaldo a Zelenski, pero luego debió recalcular debido a que su principal aliado internacional, Trump, tomó distancia del ucraniano y comenzó a reclamar un acuerdo que ponga fin lo antes posible a la guerra, debido al alto costo que estaba teniendo el auxilio a Kiev para las arcas estadounidenses.

"También conversamos sobre los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación. Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo", continuó Zelenski en su mensaje en redes.

Luego, el líder ucraniano hizo foco en la relación bilateral: "En este momento, las relaciones entre nuestros países están alcanzando un nivel verdaderamente alto. Hablamos de ello en detalle. La tecnología, la economía, la industria agrícola: existen muchas áreas de cooperación potencial".

"También acordamos reanudar el formato de consultas políticas entre nuestros ministerios de Asuntos Exteriores. Nuestros equipos trabajarán activamente para garantizar que se celebren lo antes posible", continuó.

Además, comentó que agradeció a Milei su participación en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos: "Junto con todos nuestros socios, trabajaremos para garantizar que todos los niños ucranianos regresen a casa lo antes posible", detalló.

Finalmente, Zelenski dio a entender que hizo una invitación a su par argentino para que visite su país: "Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania", sostuvo al respecto en el último párrafo de su mensaje.

