sábado 21 de febrero 2026

Informe

Según Di Tella, la economía tiene 99% de posibilidades de caer en recesión en 6 meses

El informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella fue lapidario con el gobierno nacional.

Por Agencia NA
La probabilidad de entrar en recesión durante los próximos 6 meses se ubica en 99%, según un sorpresivo informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

Se trata de un indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, que en enero registró una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica.

“En una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”, explicó.

Los diez componentes del índice son:

El Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), deflactado por un índice de precios del consumido

El Merval Argentina, deflactado por un índice de precios del consumidor

El agregado monetario M1 (total), deflactado por un índice de precios del consumido

El precio FOB oficial de las habas de soj

Las ventas de autos a concesionarios

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), deflactado por un índice de precios del consumidor

El despacho de cemento al mercado interno

Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos

Índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia

“La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, explicó el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada.

Las proyecciones llamaron la atención porque el INDEC mostró un incremento de la economía.

