¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Ya este viernes los sanjuaninos pudimos disfrutar de una temperatura más agradable que la de los días precedentes, que fueron sofocantes.

Para este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima que no llegará a los 30 grados, con tormentas aisladas durante todo el día.

El viento soplara muy suave, siempre desde el sureste.

