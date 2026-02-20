viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

El tiempo en San Juan parece dar un respiro, con menos calor y algo de agua.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ya este viernes los sanjuaninos pudimos disfrutar de una temperatura más agradable que la de los días precedentes, que fueron sofocantes.

Lee además
en san juan registran unas 2.615 hectareas afectadas por el clima y siguen relevando a pequenos productores
Inclemencias

En San Juan registran unas 2.615 hectáreas afectadas por el clima y siguen relevando a pequeños productores
con el ultimo aumento, la carne en san juan subio hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500
Sin techo

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Para este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima que no llegará a los 30 grados, con tormentas aisladas durante todo el día.

El viento soplara muy suave, siempre desde el sureste.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

Enero récord: se registraron 775 donantes de sangre y superó el promedio mensual en San Juan

El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

Ruta 141: confirmaron que sigue el corte nocturno en el tramo Bermejo - Marayes

Con el dólar minorista por debajo de los $1.400, el blue cerró a $1.450 en San Juan

Confirmaron la fecha para la primera sesión extraordinaria en Diputados de San Juan: qué temas tratarán

Qué hacer en San Juan si no conseguiste escuela de Nivel Inicial para tu hijo

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa 
Operativo

Tras días de preocupación, encontraron al puma que tenía en vilo a los vecinos de Zonda: dónde estaba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Te Puede Interesar

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500
Sin techo

Con el último aumento, la carne en San Juan subió hasta un 25% durante febrero y el kilo de asado ya cuesta $19.500

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

La imagen captada por una cámara de seguridad.
Procedimiento judicial

En una persecución en Santa Lucía atraparon al "Asaltante de la escopeta", el ladrón buscado hace tres meses

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta