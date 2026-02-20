¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Ya este viernes los sanjuaninos pudimos disfrutar de una temperatura más agradable que la de los días precedentes, que fueron sofocantes.
viernes 20 de febrero 2026
El tiempo en San Juan parece dar un respiro, con menos calor y algo de agua.
Para este sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima que no llegará a los 30 grados, con tormentas aisladas durante todo el día.
El viento soplara muy suave, siempre desde el sureste.