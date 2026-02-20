El South American Rally Race pasará por San Juan y tendrá un vivac inédito en las Salinas de Angaco

San Juan será parte del recorrido de la próxima edición del South American Rally Race, la competencia internacional de rally raid que se disputará del 27 de febrero al 7 de marzo y atravesará cinco provincias argentinas.

Según contó Juan Francisco Crifó, jefe de prensa de la carrera, uno de los puntos centrales del paso por la provincia será el vivac que se instalará en las Salinas de Angaco. El campamento se montará completamente en campo abierto y tendrá un formato más rústico que en ediciones anteriores, tanto para los equipos como para el público.

La competencia comenzará en La Rioja, seguirá por Catamarca y luego ingresará a San Juan. Después continuará hacia Mendoza y finalizará en la ciudad de San Rafael, con tramos en las dunas de El Nihuil.

Hasta el momento hay alrededor de 65 inscriptos de Argentina y de países como Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Brasil. El recorrido total rondará los 3.500 kilómetros entre enlaces y especiales, con etapas en grandes campos de dunas, entre ellos Fiambalá, la Difunta Correa y el Nihuil.

Crifó señaló que el paso por San Juan tendrá escenarios de dunas de gran extensión y condiciones propias del rally raid, lo que aportará exigencia deportiva y atractivo visual al trazado general de la competencia.