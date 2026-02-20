Confirmaron la fecha para la primera sesión extraordinaria en Diputados de San Juan: qué temas tratarán

Como anticipó este diario , la Cámara de Diputados de San Juan confirmó que la Primera Sesión Extraordinaria se realizará el martes 24 de febrero a las 9:30 y que el temario estará centrado en la aprobación de una adenda para reactivar obras viales en la Ruta 20 y la Ruta 150, un convenio ambiental con la Municipalidad de Rivadavia y la declaración de interés de competencias internacionales Ironman.

La definición se adoptó en la mañana del viernes 20 de febrero, cuando la Comisión Permanente acordó los asuntos que integrarán el Orden del Día. La reunión de Labor Parlamentaria tuvo lugar en el cuarto piso del edificio Anexo y fue encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo.

Del encuentro participaron además el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano, Emilio Escudero, Pedro Albagli, Mónica González, Marcela Montaña, Gustavo Usin, Andrés Castro y Federico Rizo.

Obras viales: Ruta 20 y Ruta 150

Entre los puntos centrales figura el tratamiento sobre tablas de dos comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Ejecutivo. Una de ellas propone aprobar la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia.

La adenda contempla la ejecución de obras en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. También incluye intervenciones en la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia, en los cruces con calle Santa Lucía (Municipal), Ruta Provincial 405 (ingreso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli.

Como había anticipado Tiempo de San Juan, fuentes oficiales habían señalado que la convocatoria extraordinaria tendría como eje la adenda vinculada a la obra de la Ruta 20, aunque no se descartaba el tratamiento de otros contratos relacionados con la Ruta 150.

A fines de enero, el gobernador Marcelo Orrego firmó convenios con el Gobierno nacional para avanzar en obras viales consideradas estratégicas para la provincia. En el caso de la intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, la aprobación legislativa es necesaria para que la Provincia asuma formalmente la ejecución de la obra, luego de que los trabajos quedaran paralizados por la falta de envío de fondos nacionales.

Mediante esta modificación contractual, el Gobierno provincial quedaría habilitado a intervenir y garantizar la continuidad del proyecto con financiamiento local.

Convenio ambiental y declaración deportiva

El Orden del Día también incluye el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de San Juan —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.

Asimismo, se acordó tratar un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés la competencia internacional Ironman 70.3, junto con las pruebas Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).