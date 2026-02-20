viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Anticipo

Confirmaron la fecha para la primera sesión extraordinaria en Diputados de San Juan: qué temas tratarán

El encuentro tendrá en agenda la aprobación de convenios vinculados a obras de infraestructura vial en Santa Lucía e Iglesia, un acuerdo ambiental con Rivadavia y una iniciativa para reconocer competencias deportivas internacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Como anticipó este diario, la Cámara de Diputados de San Juan confirmó que la Primera Sesión Extraordinaria se realizará el martes 24 de febrero a las 9:30 y que el temario estará centrado en la aprobación de una adenda para reactivar obras viales en la Ruta 20 y la Ruta 150, un convenio ambiental con la Municipalidad de Rivadavia y la declaración de interés de competencias internacionales Ironman.

Lee además
llamaran a sesion extraordinaria para la proxima semana en diputados de san juan: que tema trataran
Convocatoria

Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán
escandalo en diputados: el peronismo intento levantar la sesion, y el pro contraataco
Reforma laboral

Escándalo en Diputados: el peronismo intentó levantar la sesión, y el PRO contraatacó

La definición se adoptó en la mañana del viernes 20 de febrero, cuando la Comisión Permanente acordó los asuntos que integrarán el Orden del Día. La reunión de Labor Parlamentaria tuvo lugar en el cuarto piso del edificio Anexo y fue encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo.

Del encuentro participaron además el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano, Emilio Escudero, Pedro Albagli, Mónica González, Marcela Montaña, Gustavo Usin, Andrés Castro y Federico Rizo.

Obras viales: Ruta 20 y Ruta 150

Entre los puntos centrales figura el tratamiento sobre tablas de dos comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Ejecutivo. Una de ellas propone aprobar la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia.

La adenda contempla la ejecución de obras en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. También incluye intervenciones en la Ruta Nacional 150, en el departamento Iglesia, en los cruces con calle Santa Lucía (Municipal), Ruta Provincial 405 (ingreso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli.

Como había anticipado Tiempo de San Juan, fuentes oficiales habían señalado que la convocatoria extraordinaria tendría como eje la adenda vinculada a la obra de la Ruta 20, aunque no se descartaba el tratamiento de otros contratos relacionados con la Ruta 150.

A fines de enero, el gobernador Marcelo Orrego firmó convenios con el Gobierno nacional para avanzar en obras viales consideradas estratégicas para la provincia. En el caso de la intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, la aprobación legislativa es necesaria para que la Provincia asuma formalmente la ejecución de la obra, luego de que los trabajos quedaran paralizados por la falta de envío de fondos nacionales.

Mediante esta modificación contractual, el Gobierno provincial quedaría habilitado a intervenir y garantizar la continuidad del proyecto con financiamiento local.

Convenio ambiental y declaración deportiva

El Orden del Día también incluye el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones, suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno de San Juan —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Convenio Provincia–Municipios del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1.

Asimismo, se acordó tratar un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés la competencia internacional Ironman 70.3, junto con las pruebas Ironman 5150 e Ironman (Full Distance).

Temas
Seguí leyendo

El oficialismo consiguió las firmas al dictamen de Reforma Laboral, y se sesiona el jueves en Diputados

Diputados ya debate en comisiones la reforma laboral: se eliminará el artículo 44

La CGT se reúne el lunes y planifica un paro general

Diputados: el Acuerdo Mercosur – UE tiene dictamen y se debatirá este jueves

Diputados: el oficialismo y aliados consiguieron el dictamen para el Régimen Penal Juvenil

La Ley Penal Juvenil, en la recta final: mañana se dictamina en Diputados y el jueves se vota en el recinto

Juliana Santillán, al frente de Relaciones Exteriores de Diputados

José Peluc fue designado presidente de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados de la Nación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
reforma laboral: asi votaron los diputados de san juan
Congreso

Reforma laboral: así votaron los diputados de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Personal policial y de Bomberos realizaron peritaje en la casa donde falleció Luis Alberto Zabala.
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Te Puede Interesar

Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.
Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El  servicio de electricidad en todo San Juan que da Naturgy es controlado por el EPRE. 
En San Juan

El EPRE aplicó multas multimillonarias a Naturgy por fallas en el servicio: el pago bonifica a los usuarios

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan
Opiniones

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica