Llamarán a sesión extraordinaria para la próxima semana en Diputados de San Juan: qué tema tratarán

La Cámara de Diputados de San Juan llamará a sesión extraordinaria para la próxima semana, con fecha probable para el lunes 23 o martes 24 de febrero. Según confirmaron fuentes legislativas, el objetivo de esta sesión es tratar la adenda del contrato de la obra de la Ruta 20, aunque también podrían tratarse otros contratos como los de la Ruta 150.

A fines de enero, el gobernador Marcelo Orrego firmó convenios con el Gobierno nacional, que permitirán avanzar en obras viales clave para la provincia. Una de ellas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, un punto de alto tránsito que provocó varios siniestros viales.

Para poder retomar la obra, es necesario aprobar mediante la Cámara de Diputados una adenda al contrato original que establezca que la Provincia será la encargada de ejecutar la construcción. Esta modificación habilita al Gobierno provincial a intervenir en una obra que, aunque está vinculada a la Nación, se realizará con financiamiento local.

Este punto es clave, ya que los trabajos habían quedado paralizados por la falta de envío de fondos nacionales. Con la adenda, la Provincia queda formalmente autorizada a asumir la ejecución y garantizar la continuidad del proyecto.

Si bien desde el entorno del vicegobernador Fabián Martín confirmaron que este tema sería el principal, también podrían tratarse otras adendas, ya que la firma de convenios del gobernador Orrego incluyó otras obras. Se trata de la construcción rotondas, con el objetivo de mejorar la conectividad y, fundamentalmente, reforzar la seguridad vial ante el crecimiento del flujo vehicular asociado al desarrollo de la actividad minera en la zona.