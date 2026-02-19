Chimbas: Yúdica salió a desmentir su pase al oficialismo provincial

En las últimas horas, versiones difundidas por un medio digital y replicadas en redes sociales señalaron que la concejal chimbera Leonela Yúdica habría dado el salto del peronismo al oficialismo provincial. La información indicaba que la edil del bloque justicialista estaría “coqueteando” con el orreguismo y próxima a abandonar su espacio político.

Sin embargo, fue la propia funcionaria quien salió a desmentir de manera categórica esas versiones mediante un estado en sus redes: “Dejen de inventar y desviar atención. Sigo perteneciendo al mismo espacio político. Fin”, escribió.

Yúdica integra el Concejo Deliberante de Chimbas desde 2024, cuando asumió la banca tras la renuncia de Julio Godoy, quien dejó el cargo por motivos personales. Desde entonces, la boxeadora y dirigente se mantiene dentro del bloque justicialista del cuerpo legislativo municipal.

Pese a que es del Bloque Justicialista, desde hace un tiempo actúa como oposición de la intendenta Daniela Rodríguez, es decir, responde políticamente a Gramajo. Una de las muestras de esto fue la votación en la que se modificó el presupuesto 2026 para aumentar fondos del 3% al 11% al Concejo Deliberante, en la que Yúdica votó a favor.

Después de esta modificación, Rodríguez vetó el presupuesto, resolución que quedaría firme. Por lo tanto, deberá gobernar este 2026 con el presupuesto del 2025.