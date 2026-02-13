Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia

Sin hacer uso de la violencia ni despertar sospechas, entraron a un domicilio de Chimbas y se llevaron 200.000 pesos en efectivo, una escopeta y un revólver. El hecho fue denunciado este viernes por la tarde y hay temor por el destino que pueden tener esas armas de fuego.

Los primeros que llegaron a ese domicilio, situado en las calles Aberastain y Chaco, en Chimbas, fueron una patrulla policial del Comando Norte y luego arribaron los efectivos de la Comisaría 17ma., que tomaron la denuncia. Fuentes de la fuerza informaron que el damnificado es de apellido Quiroga, quien contó que le llamaba la atención que no encontró rastros de violencia en toda la casa.

El hombre relató que salió de la vivienda a las 10 de la mañana de este viernes para visitar a su madre y retornó pasadas las 17. Ahí se encontró con la sorpresa de que alguien revisó un modular y sustrajo su escopeta Itaka Bataan calibre 12 y un revólver calibre 32, además de los 200.000 pesos que tenía como ahorro, señalaron fuentes policiales.

El caso quedó en manos de los policías de la Comisaría 17ma. y de la Brigada de Investigaciones Norte, bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.