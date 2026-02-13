viernes 13 de febrero 2026

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas

La pequeña llegó inconsciente a la Subcomisaría Cipolletti y los efectivos actuaron de inmediato con maniobras de primeros auxilios.

Por Redacción Tiempo de San Juan




Momentos de extrema tensión se vivieron en la noche del jueves en el barrio Cipolletti, en Chimbas, cuando una beba de apenas 1 año y 2 meses sufrió un aparente episodio de ahogamiento en su casa. Desesperada, su madre, de 24 años, la llevó de urgencia hasta la Subcomisaría Cipolletti en busca de ayuda.

En la dependencia policial, los efectivos Jazmín Ahumada, Iván Tejada y Nicolás Silvera no dudaron un segundo. Al advertir que la niña estaba inconsciente, comenzaron de inmediato con maniobras de primeros auxilios mientras organizaban el traslado urgente en el móvil policial hacia el Centro de Salud Báez Laspiur.

Durante el trayecto, la rápida y decidida intervención dio resultado: la beba reaccionó antes de llegar al centro asistencial. Allí quedó internada en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Tras el dramático episodio, la madre destacó la valentía y la rapidez con la que actuaron los uniformados, clave para salvar la vida de su hija en una noche que pudo terminar en tragedia.

