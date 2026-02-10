En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes

Luego de las manifestaciones de este lunes en Santa Fe , el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, anunció que 20 policías serán pasados a disponibilidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de la cartera indicó que las protestas del personal de las Fuerzas de Seguridad con sus familiares "han motivado el anuncio de un paquete de medidas tratando de recomponer a los efectivos que realizan tareas de calle”.

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

"En este caso, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares, acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó Cococcioni.

image Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Foto: Agencia NA / RRSS.

Asimismo, detalló que los manifestantes estacionaron alredededor de 20 móviles, que realizaban tareas de patrullaje en Rosario, frente de la Jefatura: "Algunas de esas personas cometieron abandono de servicio”, agregó el ministro.

“Detectamos gente allegada a sectores desplazados de la Policía de Santa Fe y que, en algunos casos, están vinculados a delitos de corrupción gravísimos. Utilizar a la institución policial y sus funcionarios para minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no vamos a consentir”, concluyó.

Paralelamente,agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron este lunes en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

Los efectivos que asistieron pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público (personal retirado y activo) expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras laborales.