martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

Santa Fe: policías se manifestaron en la Casa de Gobierno en reclamo salarial

Es el segundo en menos de una semana; también piden con condiciones de trabajo.

Por Agencia NA
image

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron este lunes en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, mientras que las protestas continuaban este martes.

Lee además
en santa fe, 20 policias seran pasados a disponibilidad tras los incidentes
Reclamos

En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes
martes caluroso pero nublado en san juan
SMN

Martes caluroso pero nublado en San Juan

Los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los efectivos también protestaban durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, conforme a la información de medios locales.

Temas
Seguí leyendo

Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Mantienen el corte preventivo de la Ruta 141: en fotos, el estado del camino

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

Quienes vayan a la Fiesta de las Destrezas Criollas en Rawson podrán vacunarse

Ya están los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris este fin semana

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el dique de Ullum

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en santa fe, 20 policias seran pasados a disponibilidad tras los incidentes
Reclamos

En Santa Fe, 20 policías serán pasados a disponibilidad tras los incidentes

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral
Alivio para las provincias

Tras el pedido de Orrego y otros gobernadores, la gestión de Milei eliminó la baja de Ganancias en la reforma laboral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto
Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Las nuevas garrafas plásticas ultra livianas de YPF aún no llegan a San Juan y su uso domiciliario no tiene fecha prevista.(foto: Ambito)
Gas envasado

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas: se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo