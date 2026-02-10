Santa Fe: policías se manifestaron en la Casa de Gobierno en reclamo salarial

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario se manifestaron este lunes en la Casa de Gobierno provincial en reclamo por mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo, mientras que las protestas continuaban este martes .

Los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados (uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero sobre San Martín).

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los efectivos también protestaban durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, conforme a la información de medios locales.