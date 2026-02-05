Ya están los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris este fin semana

Con la organización de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas), en conjunto con ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro), y el auspicio del Gobierno de San Juan, se realizará este fin de semana en el departamento Valle Fértil, el Safari tras las Sierras en la categoría motos y cuatriciclos, coincidente con el inicio del enduro provincial, y la apertura del Campeonato de Travesías 2026.

de motos y cuatris este fin semana El certamen de enduro local eligió el escenario de Valle Fértil para comenzar temporada, con una fecha simple, que espera la presencia de un buen número de competidores.

El cronograma oficial indica que el día viernes y sábado se harán los pasos administrativos, que incluye inscripción y técnica. El día sábado, además, hay entrenamientos y clasificaciones, finalizando el evento el día domingo con el desarrollo de las carreras y entrega de premios.

Cronograma

Viernes 06-02

*10:00 a 21:00 – administrativas en el Salón Cultural de Valle Fértil

Sábado 07-02

*08:00 a 13:00 – administrativas en el Circuito Coqui Quintana

*10:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

*10:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

*10:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

*14:00 – apertura de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids

*14:30 – cierre de parque cerrado categoría Junior Kids y Cuatri Kids

*14:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

*16:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

*16:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

*16:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para entrenar y clasificar)

Domingo 08-02

*08:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

*08:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Travesías

*08:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

*11:00 – apertura de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids

*11:30 – cierre de parque cerrado categorías Junior Kids y Cuatri Kids

*11:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

*13:00 – apertura de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

*13:30 – cierre de parque cerrado categorías Campeonato de Enduro

*13:35 – reunión de pilotos (con equipo puesto para engrillar y largar)

*18:30 – entrega de premios

(Los horarios y tandas están sujetas a cambios, según la cantidad de pilotos, o necesidad de los organizadores).

Categorías

Campeonato Sanjuanino de Enduro:

-Senior A

-Junior A

-Junior B

-Master Senior

-Master A

-Master C

-Master D

-Promocional

-Principiante

-Enduro

-Junior Kids

Campeonato Travesía 2026:

Motos:

-110cc Semi

-110cc Libre

-150cc China

-200cc China

-250cc China

-250cc 4V

Cuatris:

-200cc Chino

-250cc Chino

-450cc Open

-Kids