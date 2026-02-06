Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Este sábado San Juan tendrá una jornada típica de verano con cielo despejado y temperaturas elevadas , según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . La mañana arrancará con un ambiente cálido y un cielo mayormente despejado, mientras que por la tarde no se esperan precipitaciones ni nubosidad significativa.

En el Centro Cívico Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

El termómetro oscilará entre una mínima cercana a los 13 °C por la madrugada y una máxima que podría alcanzar los 32°C durante la tarde , marcando una jornada con calor intenso propia de esta época del año.

Los vientos serán leves a moderados, provenientes principalmente del sector sur y sureste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, lo que contribuirá a que las condiciones se mantengan estables y agradables al aire libre. La humedad relativa no será elevada, rondando alrededor del 30 %, y la visibilidad será buena a lo largo de todo el día.

Con el sol saliendo poco antes de las 6:30 y poniéndose después de las 20:00, la jornada ofrecerá muchas horas de luz para actividades al aire libre o escapadas a espacios abiertos. Ante las altas temperaturas previstas, las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia, protegerse del sol directo y usar ropa ligera y clara, sobre todo en las horas de mayor calor.

En síntesis, los sanjuaninos pueden esperar un sábado con sol pleno, calor típico de verano y sin lluvias, ideal para aprovechar espacios abiertos pero con precaución por las altas marcas térmicas.