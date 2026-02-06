Sol, calor y sin lluvias: el tiempo en San Juan para este sábado

Este sábado San Juan tendrá una jornada típica de verano con cielo despejado y temperaturas elevadas, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana arrancará con un ambiente cálido y un cielo mayormente despejado, mientras que por la tarde no se esperan precipitaciones ni nubosidad significativa.
El termómetro oscilará entre una mínima cercana a los 13 °C por la madrugada y una máxima que podría alcanzar los 32°C durante la tarde, marcando una jornada con calor intenso propia de esta época del año.
Los vientos serán leves a moderados, provenientes principalmente del sector sur y sureste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, lo que contribuirá a que las condiciones se mantengan estables y agradables al aire libre. La humedad relativa no será elevada, rondando alrededor del 30 %, y la visibilidad será buena a lo largo de todo el día.
Con el sol saliendo poco antes de las 6:30 y poniéndose después de las 20:00, la jornada ofrecerá muchas horas de luz para actividades al aire libre o escapadas a espacios abiertos. Ante las altas temperaturas previstas, las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia, protegerse del sol directo y usar ropa ligera y clara, sobre todo en las horas de mayor calor.
En síntesis, los sanjuaninos pueden esperar un sábado con sol pleno, calor típico de verano y sin lluvias, ideal para aprovechar espacios abiertos pero con precaución por las altas marcas térmicas.