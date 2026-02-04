miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Espacio de marca

RAM Dakota se pone a prueba en San Juan con un test drive único en el dique de Ullum

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dakota 5.jpg (1)
dakota 1.jpg (1)
WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.27.32

Tras el exitoso lanzamiento y presentación de la nueva RAM Dakota en San Juan, Lorwest by Lorenzo -concesionario oficial RAM- organiza un exclusivo test drive en el dique de Ullum. En un evento sin precedentes, los invitados podrán conocer en profundidad y probar en terreno real el rendimiento de la pick-up que representa un hito en la historia de la marca en Argentina.

Lee además
ya se sabe cuando volvera a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en san juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
orrego inauguro la liga federal de voley 2026 en san juan y destaco al deporte como politica de estado
Evento

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado
WhatsApp Image 2026-02-03 at 10.27.32

El próximo sábado 7 de febrero, en el privilegiado escenario natural de Del Bono Beach -Perilago Este, RP 60 S/N, Las Tapias, San Juan-, los asistentes vivirán una jornada al aire libre diseñada para destacar las capacidades off-road, el confort y la tecnología de la nueva RAM Dakota.

La actividad, de acceso exclusivo por invitación previa, incluirá pruebas guiadas por instructores especializados, demostraciones detalladas de las tecnologías y prestaciones del vehículo, lunch con sabores regionales, shows en vivo y, por sobre todo, un ambiente pensado para disfrutar, compartir y conectar con el estilo de vida RAM.

“Queremos que nuestros clientes vivan una experiencia diferente, donde puedan sentir en primera persona la potencia, el confort y la robustez de nuestras pick-ups en un entorno natural y seguro”, destacaron desde Lorwest by Lorenzo.

La nueva RAM Dakota, de producción nacional, representa el regreso triunfal de un ícono en el segmento mediano de pick-ups en Argentina. Con un diseño imponente y robusto, un interior sorprendente por su nivel de confort y tecnología avanzada, y prestaciones que honran el legado de la marca estadounidense, especialista en pick-ups, este modelo redefine las expectativas del mercado.

dakota 1.jpg (1)

La llegada de la nueva RAM Dakota a San Juan, de la mano de Lorwest by Lorenzo, marca un nuevo capítulo para la marca en la región, recuperando el espíritu auténtico de la pick-up mediana. Se trata de un producto que combina potencia, robustez y tecnología sin resignar confort ni identidad, y que reafirma la esencia de RAM: vehículos que no solo acompañan el camino, sino que lo definen.

Para acreditación e invitaciones:

Sebastián Pérez, teléfono 2612 75-0180 [email protected]

Dirección de Lorwest by Lorenzo

Rawson, San Juan Lateral Este Acceso Sur y Las Cañitas, J5425 Villa Krause, San Juan

• Ventas: 08001220731

• PostVenta: 02645731580

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica. Lorwest by Lorenzo es el concesionario oficial de RAM y Jeep en San Juan, parte de Grupo Lorenzo, líder en la región con un fuerte compromiso por la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

Temas
Seguí leyendo

Las imágenes de los 26 cardenales amarillos que fueron rescatados en San Juan

Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

San Juan presentó oficialmente la Liga Federal de Vóley, que reunirá a 50 equipos y cerca de mil jugadores

Diques y río, en baja: el preocupante balance veraniego del agua en San Juan

Cierran nuevamente un tramo de la Ruta 141: hasta cuándo

Tras las tormentas, los precios del tomate y las verduras verdes llegaron a duplicarse en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ya se sabe cuando volvera a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en san juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario
Amistoso

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza