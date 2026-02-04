Inédito: los fiscales de San Juan usarán chalecos antibala

En Argentina , especialmente en zonas con altos índices de criminalidad como Rosario , fiscales de áreas sensibles como Homicidios han pedido y utilizado chalecos antibalas como medida preventiva de seguridad. Esta medida busca proteger su integridad física en escenas del crimen y durante investigaciones de alto riesgo contra el narcotráfico. Ahora en San Juan se dará una situación similar para la protección de los miembros del Ministerio Público Fiscal .

En un hecho sin precedentes para la provincia, el Ministerio Público Fiscal de San Juan, bajo la conducción de Guillermo Baigorrí , resolvió que sus fiscales coordinadores y de caso utilicen chalecos de protección balística para el desempeño de sus funciones. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de reforzar la seguridad y la integridad física de los funcionarios que llevan adelante tareas sensibles, quienes frecuentemente se encuentran expuestos a situaciones de riesgo durante investigaciones penales complejas y operativos directos en el territorio, según informaron oficialmente.

La implementación de esta medida es posible gracias a un convenio de reciprocidad firmado el pasado 2 de diciembre entre el Ministerio Público y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. En el marco de este acuerdo, la Secretaría dispuso la colaboración del equipamiento necesario mediante la modalidad de comodato, facilitando así los recursos para proteger al personal judicial.

En total, se han puesto a disposición 40 chalecos de protección balística de la marca SEATLE S.A., modelo FORCE 10. Estos equipos son de uso unisex, están confeccionados en poliéster de color negro y cuentan con material balístico de Kevlar, lo que les otorga un nivel de protección RB-3 de acuerdo con las normativas nacionales vigentes.

Según destacaron desde la Secretaría de Seguridad, que comanda Enrque Delgado, esta colaboración responde a una mirada estratégica donde la seguridad laboral se considera una condición indispensable para el ejercicio pleno de la función judicial. Además de mitigar los riesgos físicos, contar con el equipamiento adecuado permite fortalecer la confianza y la previsibilidad operativa de los fiscales al trabajar de manera articulada con las fuerzas de seguridad en las tareas investigativas.

La entrega formal de estos elementos de protección se realizará este jueves 5 de febrero a las 9:15 horas. El evento tendrá lugar en la Sala de Reuniones del segundo piso del Anexo de la Legislatura de San Juan, ubicada en la calle Laprida 923 Oeste de la ciudad capital.