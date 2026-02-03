Milei vuelve a Estados Unidos: Estará en Mar-a-Lago y podría verse con Trump

El presidente Javier Milei tiene programado un viaje a Florida, Estados Unidos, el próximo martes 10 de febrero, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y participar como invitado de honor en una reunión en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach.

Esta visita se produce en un momento clave de la política exterior argentina, tras la reciente incorporación de nuestro país al Board of Peace (Junta de la Paz) . Este organismo, fundado por Trump, tiene como fin intervenir en regiones de conflicto global, con un foco principal en la Franja de Gaza . Según fuentes oficiales, la participación argentina en este espacio es un gesto político que busca posicionar al país en mesas de decisión internacional, promoviendo acuerdos directos entre líderes y cuestionando el rol de los organismos multilaterales tradicionales.

Durante su estancia, el mandatario argentino disertará en "The Hispanic Prosperity Gala", un evento organizado por Latino Wall Street. Se espera que en este foro Milei ratifique públicamente su sintonía ideológica con Trump y establezca vínculos con sectores del empresariado internacional. El periodista Javier Negre, quien oficiará como host del evento, calificó la jornada como un “día histórico” que refuerza la agenda internacional del presidente para el año 2026.

image

Medios internacionales interpretan esta gira como un movimiento para consolidar a Milei como “uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense. Este vínculo ha quedado de manifiesto en encuentros previos, como el ocurrido en el Foro Económico Mundial de Davos, donde ambos coincidieron en la importancia del Consejo de Paz para discutir salidas diplomáticas por fuera de las estructuras internacionales clásicas.

Este viaje representa una de las primeras actividades internacionales de peso para Milei en el inicio del año, demostrando que su gestión continúa en estrecha sintonía con la administración de Donald Trump y su visión global.