Gabinete nacional: Cuanto cobrarán ministros y secretarios, tras los aumentos de más del 85%

Tras mantener los salarios congelados durante dos años, el presidente Javier Milei decidió revertir la situación de los haberes de los funcionarios de alto rango. La medida, oficializada mediante el Decreto 931/2025, busca frenar la pérdida de cuadros técnicos frente a las ofertas del sector privado y profesionalizar la administración pública.

El ajuste salarial, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 (a cobrarse en febrero), representa un incremento acumulado de entre el 62,4% y el 85,9% respecto a los valores previos. El nuevo esquema se distribuye de la siguiente manera:

Ministros: Sus sueldos brutos, que se encontraban en 3.584.006, pasaron a un rango de entre 5.800.000 y $6.600.000.

Secretarios: Sus haberes brutos subirán de 3.282.709 a una escala entre 5.300.000 y $6.100.000.

Es importante destacar que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de esta actualización. El salario del primer mandatario se mantiene en 4.066.018 brutos, mientras el de la vicepresidenta permanece en 3.764.821, ambos congelados desde diciembre de 2023.

Fuga de talentos y el caso INDEC

La decisión responde a una creciente preocupación por el deterioro salarial en niveles jerárquicos, lo que dificultaba la retención de profesionales calificados. Un caso emblemático citado en las fuentes fue el de Pedro Lines, sucesor de Marco Lavagna en el Indec, quien mantenía su perfil de LinkedIn con el logo “open to work” (abierto a trabajar) debido a los bajos sueldos de la administración pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida señalando que a muchos funcionarios se les hacía "muy difícil" sostenerse y terminaban migrando al sector privado, donde los sueldos son considerablemente mejores. "Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado", explicó el funcionario.

Fundamentos de la medida: Meritocracia y Sostenibilidad

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que Argentina necesita un sistema de empleo público basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño. El objetivo es contar con un cuerpo de funcionarios profesionalizados y con remuneraciones "adecuadas, competitivas y coherentes con las responsabilidades asumidas".

Desde la Casa Rosada subrayaron que este reordenamiento es posible gracias al superávit fiscal alcanzado y al orden macroeconómico de la actual administración. Según el texto oficial, la medida se adopta "sin comprometer la sostenibilidad fiscal" y forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado para dejar atrás esquemas de empleo desarticulados y sin incentivos.