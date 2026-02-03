martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salarios

Gabinete nacional: Cuanto cobrarán ministros y secretarios, tras los aumentos de más del 85%

El gobierno nacional dispuso un importante aumento a la planta política. Cuánto ganarán desde febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras mantener los salarios congelados durante dos años, el presidente Javier Milei decidió revertir la situación de los haberes de los funcionarios de alto rango. La medida, oficializada mediante el Decreto 931/2025, busca frenar la pérdida de cuadros técnicos frente a las ofertas del sector privado y profesionalizar la administración pública.

Lee además
el gobierno anulo la discusion por el salario minimo, vital y movil, y lo fijara por decreto
Ingresos populares

El gobierno anuló la discusión por el salario mínimo, vital y móvil, y lo fijará por decreto
la cgt rechazo el salario minimo que decreto javier milei
Tensión

La CGT rechazó el Salario Mínimo que decretó Javier Milei

Nuevos haberes y beneficiarios

El ajuste salarial, que se percibirá con los haberes de enero de 2026 (a cobrarse en febrero), representa un incremento acumulado de entre el 62,4% y el 85,9% respecto a los valores previos. El nuevo esquema se distribuye de la siguiente manera:

Ministros: Sus sueldos brutos, que se encontraban en 3.584.006, pasaron a un rango de entre 5.800.000 y $6.600.000.

Secretarios: Sus haberes brutos subirán de 3.282.709 a una escala entre 5.300.000 y $6.100.000.

Es importante destacar que el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de esta actualización. El salario del primer mandatario se mantiene en 4.066.018 brutos, mientras el de la vicepresidenta permanece en 3.764.821, ambos congelados desde diciembre de 2023.

Fuga de talentos y el caso INDEC

La decisión responde a una creciente preocupación por el deterioro salarial en niveles jerárquicos, lo que dificultaba la retención de profesionales calificados. Un caso emblemático citado en las fuentes fue el de Pedro Lines, sucesor de Marco Lavagna en el Indec, quien mantenía su perfil de LinkedIn con el logo “open to work” (abierto a trabajar) debido a los bajos sueldos de la administración pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida señalando que a muchos funcionarios se les hacía "muy difícil" sostenerse y terminaban migrando al sector privado, donde los sueldos son considerablemente mejores. "Son gente capaz, honesta, que trabajó siempre en el sector privado", explicó el funcionario.

Fundamentos de la medida: Meritocracia y Sostenibilidad

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que Argentina necesita un sistema de empleo público basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño. El objetivo es contar con un cuerpo de funcionarios profesionalizados y con remuneraciones "adecuadas, competitivas y coherentes con las responsabilidades asumidas".

Desde la Casa Rosada subrayaron que este reordenamiento es posible gracias al superávit fiscal alcanzado y al orden macroeconómico de la actual administración. Según el texto oficial, la medida se adopta "sin comprometer la sostenibilidad fiscal" y forma parte de un proceso más amplio de transformación del Estado para dejar atrás esquemas de empleo desarticulados y sin incentivos.

Seguí leyendo

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional, por la decisión de Milei de trasladar el sable corvo de San Martín

Otro Concejo Deliberante de San Juan, en guerra judicial por la presidencia

Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI

Milei vuelve a Estados Unidos: Estará en Mar-a-Lago y podría verse con Trump

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

El sugestivo video de Fabián Martín con un diputado peronista

Industriales textiles le respondieron a Caputo, tras la confesión del ministro de no haber "comprado nunca ropa en Argentina"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por los numeros del turismo, guido romero cruzo a chica: llama la atencion que hable luego de que rechazaramos un evento millonario que nos ofrecio
Declaraciones

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia