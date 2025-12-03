miércoles 3 de diciembre 2025

Tensión

La CGT rechazó el Salario Mínimo que decretó Javier Milei

La central obrera tildó de "insuficiente" e "irrisorio" el laudo de Javier Milei tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y patronales, que deja el SMVM por debajo de la línea de la indigencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado un fuerte rechazo al laudo fijado de manera unilateral por el Gobierno, encabezado por Javier Milei, que estableció el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400 a partir de noviembre de 2025. La central sindical tildó la cifra de "insuficiente", "desconectada de la realidad", e "incompatible con una vida digna".

El monto fue oficializado mediante la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar una cifra entre los representantes sindicales y empresariales. Ante esta falta de acuerdo, el Ejecutivo Nacional tomó la decisión de imponer el monto de forma directa.

El esquema impuesto y su desconexión con la realidad

El esquema oficializado establece diez incrementos mensuales consecutivos, elevando el SMVM desde los 328.400 de noviembre de 2025 hasta alcanzar 376.600 en agosto de 2026. Este incremento total, de apenas $54.600 a lo largo de diez meses (aproximadamente $5.400 a $5.640 mensuales), fue calificado como un "irrisorio incremento".

La CGT enfatiza que este laudo deja el ingreso base muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de un trabajador. El monto inicial (328.400) es equivalentea a solo un tercio de la Canasta Basica Total (1.213.800 calculada en octubre) e incluso quedó por debajo de la Canasta de Indigencia ($544.300).

Para la conducción sindical, esta decisión no solo frustra cualquier intento de recuperación salarial, sino que consolida el deterioro de la estructura salarial que arrastra varios años.

La propuesta sindical y el impacto institucional

En el Consejo del Salario, la CGT había presentado una propuesta mucho más ambiciosa, buscando "restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023". El planteo sindical solicitaba un aumento acumulado del 71,6%, distribuido en tramos mensuales, aunque incluso esta recomposición no alcanzaba a cubrir el valor de la Canasta Básica Total, que se ubicaba en $1.176.852.

La central obrera criticó duramente el uso reiterado del laudo por parte del Gobierno, argumentando que esta modalidad debilita el rol institucional del Consejo del Salario y desmantela el espacio tripartito de negociación. Interpretan que esta estrategia busca reducir la influencia del salario mínimo como parámetro de protección social y referencia para el resto de los ingresos formales e informales.

La CGT sostiene que el SMVM debe recuperar su valor y volver a ser una "referencia válida para todas las escalas salariales del país".

Contexto y advertencia

El rechazo se produce en un escenario de marcado deterioro del poder adquisitivo debido a que la inflación acumulada desde fines de 2023 supera ampliamente cualquier actualización salarial, fenómeno amplificado por los aumentos en tarifas, combustibles y alimentos.

Aunque no lo manifestaron oficialmente, la CGT advirtió que continuará reclamando una recomposición y ya circulan conversaciones internas sobre la posibilidad de convocar a nuevas medidas de presión, protestas o acciones coordinadas si no se abre una instancia de revisión.

