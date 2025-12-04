Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.

San Juan se prepara para un intenso período de inestabilidad: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que comenzará este jueves por la tarde y se extenderá hasta la noche del viernes, alcanzando a todo el Gran San Juan y varios departamentos del interior. Pero además, se esperan tormentas de menor intensidad durante todos los días, desde hoy y hasta el próximo domingo inclusive.

El alerta amarilla por tormentas rige para este jueves por la tarde y para mañana viernes durante la noche en todo el Gran San Juan (Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y Rivadavia), y en departamentos como 9 de Julio, Albardón, Pocito y Sarmiento, además de toda la zona de precordillera. En tanto, durante la tormenta del viernes se suma Jáchal.

Según el reporte, la zona podría verse afectada por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre”.

image

Más allá de esa intensidad, la probabilidad de tormentas es más extensa en cuanto al tiempo. Es que el pronóstico indica que este jueves, cuando la temperatura máxima llegará a los 37 grados, además de las fuertes tormentas esperadas para la tarde, podrían registrarse tormentas de menor intensidad durante la noche.

image

En tanto, el panorama para mañana viernes en San Juan es aún más complejo. El SMN prevé la presencia de tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana, tormentas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. En cuanto a la temperatura, señala que la mínima será de 22 grados y la máxima, de 34.

image

El sábado no se esperan demasiados cambios, ya que se anuncian chaparrones para la madrugada y la mañana, y tormentas entre la tarde y la noche. Sí hay una modificación en cuanto a la temperatura, dado que el termómetro se movería entre los 20 y los 28 grados. El mismo panorama, pero con una mínima de 17 grados y una máxima de 26, se anuncia para el domingo.

image

Los consejos a tener en cuenta ante tormentas, según la Dirección de Protección Civil

En casa

- Revisar cada cierto tiempo el estado de techos, el de la bajada de agua de los edificios y los desagües próximos y trate de asegurarlos y limpiarlos.

- Retirar del exterior de la vivienda los objetos que pueda arrastrar el agua, en especial los productos tóxicos (herbicida, insecticidas, etc.).

- Higienizar las viviendas utilizando 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua.

- Use calzado aislante.

- Desenchufar los artefactos eléctricos.

- No saque la basura.

- Cierre y asegure las ventanas y puertas.

- Mantenga las mascotas en lugar protegido.

Si puede quedarse en su casa, hágalo; evite la circulación innecesaria de vehículos y personas especialmente en centros urbanos.

Tenga preparado el kit familiar de emergencia, que debe contener un pequeño botiquín de primeros auxilios con la medicación que necesite, una linterna, una radio, documentación básica, ropa para protegerse del agua, una manta y una muda de ropa, agua mineral y comida enlatada en buen estado.

En la vía pública

- No transites por calles inundadas.

- Ingresar a un lugar de resguardo.

- En vehículo, circula con luces bajas encendidas, con precaución, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la -velocidad más de lo permitido.

- No obstruyas las acequias y las bocas de alcantarillas.

- No transites por calles anegadas.

- Lavarse las manos en la preparación de alimentos y después de tocar artículos contaminados con agua de inundación.

- Beber agua hervida o embotellada.

- Si está lesionado, lave las heridas con agua limpia y jabón. No tomar medicamentos que hayan estado en contacto con el agua.

En caso de granizo

- Permanecer a resguardo y procurar no salir.

- Tener en cuenta que los golpes de este fenómeno pueden afectar y poner nerviosos a los más chicos, a los adultos mayores y las mascotas, por lo cual es importante conservar la calma.

- Una vez que la tormenta terminó, verificar el estado de aquellos elementos más susceptibles como techos, cañerías o ventanas. Si se observan daños graves que puedan poner en riesgo tu vida o la de tus vecinos, ponerse en contacto con los entes oficiales.

- Seguir atento a los comunicados oficiales.

Si estás conduciendo

- Mantener la calma: el ruido de las chapas y cristales golpeados puede asustar.

- No frenar ni detenerse, pero reducir la velocidad ya que este tipo de fenómenos reduce el nivel de adherencia de los neumáticos.

- Es posible que el parabrisas o la luneta trasera se puedan dañar. De cualquier modo, los automóviles están preparados para esto, con cristales laminados, por lo cual no entrará granizo ni cristales, sino que se trizará.

- Tener en cuenta que el granizo suele darse en una zona concreta, por lo cual es mejor continuar el recorrido con precaución.