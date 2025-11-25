martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Argentina emite alerta sanitaria por una familia uruguaya con sarampión que recorrió el país en colectivo

Desde Nación piden a las autoridades sanitarias que estén atentas ante posibles infecciones. Las personas no estaban vacunadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sarampión vuelve a generar alarma en el país.

El sarampión vuelve a generar alarma en el país.

El Ministerio de Salud de la Nación difundió en las últimas horas una advertencia epidemiológica tras confirmarse cuatro casos de sarampión en una familia uruguaya que viajó por territorio argentino sin estar vacunada. Las autoridades pidieron a la población que pudo haber estado en contacto con los viajeros que acuda de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles.

Lee además
Se espera un domingo nublado y ventoso en San Juan, con probabilidad de algunas lluvias, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?
una fuerte crisis golpea a la fabrica de ollas essen: despidio a mas de 30 trabajadores
Por las pocas ventas

Una fuerte crisis golpea a la fábrica de ollas Essen: despidió a más de 30 trabajadores

Las infecciones fueron detectadas el 20 de noviembre por el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay, que notificó un grupo familiar con antecedentes de viaje reciente a Bolivia. Durante su retorno a Uruguay, los cuatro afectados —tres adultos de 46, 39 y 21 años, y un niño de 11— atravesaron distintas provincias argentinas en colectivo.

Según el Ministerio de Salud argentino, la familia había participado en actividades sociales en las ciudades bolivianas de San Pedro de Pinal y San Julián, en ambientes cerrados y concurridos donde habría habido personas con síntomas respiratorios.

Los cuatro casos comenzaron con fiebre entre el 11 y el 13 de noviembre, y desarrollaron erupciones cutáneas entre el 15 y el 17. Se encuentran clínicamente estables. Otros tres integrantes del grupo familiar no presentaron síntomas.

La familia ingresó a Argentina por el paso Yacuiba–Salvador Mazza y salió del país el 16 de noviembre cruzando por Colón–Paysandú rumbo a San Javier, en el departamento uruguayo de Río Negro. Las muestras que confirmaron el sarampión fueron tomadas el 19 de noviembre en Uruguay. Durante su viaje por el país pasaron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe.

En ese contexto, la cartera sanitaria argentina solicitó a los equipos de salud reforzar la vigilancia de enfermedad febril exantemática, revisar esquemas de vacunación y promover la consulta temprana ante fiebre acompañada de erupción cutánea.

Qué es el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad. Se caracteriza por fiebre alta, manchas rojas en la piel, conjuntivitis, secreción nasal y tos.

En menores de 5 años o individuos con malnutrición, puede desencadenar complicaciones como neumonía, convulsiones, encefalitis o incluso la muerte.

El virus se transmite por las gotas respiratorias de personas infectadas y puede permanecer en el aire o en superficies hasta dos horas.

Si bien no existe tratamiento antiviral específico, la vacunación es altamente efectiva para prevenirlo.

Temas
Seguí leyendo

Buscan a una niña secuestrada por su madre y ofrecen recompensa a quien tenga datos

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Escándalo en Mendoza: atraparon a un concejal manejando ebrio su BMW con una copa de vino en la mano por plena Arístides

Puerto Deseado: rescataron a una mujer maniatada al borde del acantilado y denunció que intentaron tirarla al mar

Fin de semana XXL: hubo 21% más de turistas que el año pasado pero sus gastos fueron más austeros

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Alerta para veraneantes sanjuaninos en Mar del Plata: multarán a quienes fumen en la playa fuera de las áreas permitidas

Detienen a una mujer tras matar a puñaladas a su pareja: investigan si fue en legítima defensa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
volco un micro que transportaba militantes a un acto de kicillof en mar del plata: hay dos muertos y multiples heridos
Ruta 2

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Según las cifras oficiales, 320 mil almas asistieron a las 4 noches.
Balance

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.
En la etapa final

La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer