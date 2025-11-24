lunes 24 de noviembre 2025

Santa Cruz

Puerto Deseado: rescataron a una mujer maniatada al borde del acantilado y denunció que intentaron tirarla al mar

La Policía investiga un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Una joven de 28 años fue rescatada en estado de shock al límite de un acantilado en Puerto Deseado, Santa Cruz. Según su propio testimonio, dos hombres la secuestraron, la ataron y quisieron arrojarla al mar antes de abandonarla en la zona.

El hallazgo ocurrió el domingo cerca de las 19, cuando personas que transitaban el camino hacia la Cueva de los Leones divisaron a la mujer tirada entre los arbustos, con las manos sujetas y apenas consciente.

image

De acuerdo con lo que luego relató a la Policía, alrededor de dos horas antes ella caminaba por las inmediaciones de la cancha de Deseado Juniors, sobre la calle 25 de Mayo, cuando fue sorprendida por dos sujetos que la introdujeron por la fuerza en un automóvil blanco. Tras un recorrido de unos tres kilómetros, los agresores la llevaron hasta los acantilados de la costa norte, donde —según su versión— intentaron empujarla al mar antes de huir.

La víctima fue asistida por personal médico y trasladada al Hospital Distrital, donde se constató que no tenía heridas graves. Permanece fuera de peligro y bajo contención psicológica.

Por el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados. De acuerdo con información aportada por el periodista Javier Arias (TVeo Río Gallegos), una de las líneas de investigación apunta a un presunto ajuste de cuentas relacionado con una deuda por drogas atribuida a la pareja de la mujer.

Agentes del Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte relevaron cámaras de seguridad en la zona donde habría ocurrido el secuestro y en el posible trayecto del vehículo, con el objetivo de reconstruir el recorrido y dar con los responsables.

