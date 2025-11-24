lunes 24 de noviembre 2025

Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Sergio es arquero desde que tiene memoria, pasó por diferentes clubes locales y cuando pensó que había terminado su carrera, Defensores de Argentinos lo llamó para buscar el ascenso a la Primera del fútbol sanjuanino. Más de 10 horas arriba del auto para ganarse el mango y la emoción por vivir este momento con su hijo Lautaro, la joyita del equipo de Santa Lucía. La historia.

Por Antonella Letizia
El fútbol sanjuanino tiene un montón de historias que merecen ser contadas, y una de ellas es la de Sergio Romero, el arquero de Defensores de Argentinos. Apesar de que siempre jugó a once, su vida con estos colores tenía otro vínculo y venía del palo del futsal. Sin embargo, hace pocos meses lo llamaron para buscar el ascenso y no se achicó. La historia de 'Chiquito', el arquero remisero de 48 años que comparte plantel y sueño con su hijo Lautaro, una joyita del equipo de Santa Lucía.

"Siempre fui arquero", dijo, como quien no necesita pensarlo dos veces. Su recorrido en este deporte tan lindo tiene vieja data: empezó a los 17 años en Desamparados, luego pasó por San Martín y de ahí saltó a López Peláez -donde estuvo casi una década-. Las oportunidades seguían apareciendo para él, y es así como llegó también a vestir la camiseta de Árbol Verde, Peñarol, 9 de Julio, la liguilla de Santa Lucía y la Copa de Campeones 2019 con Defensores de La Peta.

Tras la pandemia jugó en Tierra Adentro, ascendió en 2022, se lesionó la rodilla y eso lo frenó un tiempo. Apesar de la recuperación, nunca colgó los guantes. Nunca quiso. Quizas el amor por la 'pelotita' pudo más. Es por eso que en los últimos años se mantuvo activo en veteranos y en futsal, siempre representando a Defensores de Argentinos.

Hace más de 20 años que defiendo los colores de Defensores, siempre fue acá

Este año, después de algunos meses de entrenamiento, le ofrecieron volver al fútbol 11. Él no dudó, pero no solo por seguir jugando, sino para jugar con su hijo Lautaro. "Compartir una cancha con mi hijo es algo increíble. Lo más hermoso que me puede pasar", contó al borde de las lágrimas a este medio.

Sergio o 'Chiquito', como lo apodan dentro del mundo del fútbol, creció admirando a grandes arqueros. Su ídolo de siempre fue Navarro Montoya, a quien seguía en los VHS que venían con El Gráfico. También le gustaba el 'Mono' Burgos. Quizás sin saberlo, ahora es él quien terminó convirtiéndose en referente para un chico que comparte su apellido.

Fuera del fútbol, el arquero de Defensores de Argentinos es un laburante como todos y su vida transcurre arriba del auto: es remisero y pasa muchas horas hasta juntar el dinero diario. Sus días son un ir y venir entre el volante, alguna viandita y los entrenamientos del equipo, que por suerte son por la tarde, justamente para que todos sus jugadores que cumplen otras funciones puedan llegar a tiempo. "Cuando se puede almuerzo en casa, sino un sándwich del kiosco y a seguir. Son días muy largos a veces, entre 12 y 14 horas".

Lautaro, su hijo, vive todo esto con orgullo. Él viene jugando desde el año pasado en la sub 17 y este año se afirmó en Primera. Hoy, 'los Romero' tienen un objetivo entre cejas y muy claro: el ascenso a la Primera del fútbol sanjuanino. "Un recuerdo impagable", cerró emocionado Chiquito, la experiencia y figura del arco de Defensores de Argentinos.

Si bien resta que el Tribunal de Penas resuelva el fallo del duelo entre Del Bono-Villa Hipódromo, se estima que la final entre el Defe y el equipo rawsino se dispute el próximo fin de semana en cancha neutral y con ambas parcialidades

