Otra vez Marquesado: hubo incidentes con los jugadores de Unión tras terminar el encuentro

Ambos equipos se enfrentaban en la penúltima fecha del Regional Amateur. Unión venció 2-1 a Atlético Marquesado y se aseguró la clasificación, pero no faltaron los incidentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este lunes se vivió una final caliente entre Unión de Villa Krause y Marquesado que terminó con incidentes adentro de la cancha.

En un video publicado por "Línea de tres" se pueden ver los empujones entre jugadores de ambos equipos al finalizar el encuentro en el que el Azul se impuso por 2-1 ante Atlético Marquesado.

Con este triunfo Unión se clasiició para la siguiente instancia y ahora Marqusado deberá definir con Atenas el futuro de la zona.

Esta no es la primera vez que Marquesado se ve involucrado en incidentes violentos en el Regional Amateur. De hecho, la última sanción al club fue el pasado 7 de noviembre, dos dias después de la batalla campal que protagonizaron los hinchas y que incluyo piñas, pedradas y destrozos en el auto de un periodista que cubría el encuentro.

