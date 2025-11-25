martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sacando cuentas

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario, por el momento, no jugará el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes el año próximo, pero aún tiene chances.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River tuvo un año para el olvido y el futuro inmediato marcará el camino del club en el año próximo, en el que está obligado a mejorar el rendimiento. Tiene por delante, como máximo, cuatro partidos, todos correspondiente al Torneo Clausura 2025. Jugará esa cantidad si levanta cabeza y llega a la final del certamen nacional. De lo contrario, su clasificación a la Copa Libertadores 2026 dependerá pura y exclusivamente de otros tres equipos: Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús. Todos ellos ya están clasificados, por lo que si se consagran, liberarán un cupo que quedará en manos del Millonario.

Lee además
racing dejo a river sin libertadores y avanzo a cuartos con un gol agonico en avellaneda
Primera división

Racing dejó a River sin Libertadores y avanzó a cuartos con un gol agónico en Avellaneda
otra vez marquesado: hubo incidentes con los jugadores de union tras terminar el encuentro
Video

Otra vez Marquesado: hubo incidentes con los jugadores de Unión tras terminar el encuentro

Entre los dos certámenes de la temporada -el anterior fue el Apertura-, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó 53 puntos en 32 partidos, producto de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas. Terminó por detrás de Rosario Central (66), Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) en la Tabla Anual, por lo que no pudo clasificarse a la Libertadores por ese medio. Si bien Racing consiguió la misma cantidad de unidades, quedó por debajo suyo por diferencia de goles (+17 contra +13).

El conjunto del barrio porteño de Núñez todavía depende de sí mismo para clasificarse y necesita ser campeón del Clausura, en el que ya está en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a la Academia. Como se ubicó sexto en la zona B, será visitante en la primera etapa de los playoffs y, muy probablemente, en las que siguen, siempre y cuando avance. Lo dicho: de no conquistar el Clausura, River necesita que lo gane el Canalla, el xeneize, el Bicho o el Granate, porque, así, liberarán una plaza de la Tabla Anual.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores

  • Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
  • Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
  • Tabla Anual 1: Rosario Central.
  • Tabla Anual 2: Boca.
  • Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.
  • Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús

Copa Sudamericana

  • Tabla Anual 1: River.
  • Tabla Anual 2: Racing Club.
  • Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.
  • Tabla Anual 4: San Lorenzo.
  • Tabla Anual 5: Tigre.
  • Tabla Anual 6: Barracas Central.

Así le fue a River en cada uno de los torneos que disputó en 2025

  • Torneo Apertura 2025: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder por penales ante Platense.
  • Supercopa Internacional: Perdió por penales ante Talleres de Córdoba.
  • Copa Argentina 2025: Quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia, por penales.
  • Copa Libertadores 2025: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder ante Palmeiras por 5 a 2.
  • Mundial de Clubes 2025: Quedó eliminado en la etapa de grupos.
  • Torneo Clausura 2025: En curso.
Seguí leyendo

Regional Amateur: Unión aseguró su clasificación y Desamparados festejó un triunfazo en Puyuta

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

La AFA investiga a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un "trofeo merecido" a la banca a los jugadores de Estudiantes

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona

Messi dedicó una conmovedora despida a Omar Souto, el histórico gerente de la Selección: "Nunca te vamos a olvidar"

La recta final: se juega la jornada clave del Regional Amateur

La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Te Puede Interesar

Según las cifras oficiales, 320 mil almas asistieron a las 4 noches.
Balance

El éxito de la Fiesta Nacional del Sol 2025 impulsa dos cambios clave para la edición 2026, ¿cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos
Este martes

Confirmaron la terna para el nuevo camarista civil: quiénes son los elegidos

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

La obra de sustitución integral de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, ubicada en 25 de Mayo, tiene un 83% de avanza y está en su etapa final.
En la etapa final

La obra de una importante escuela albergue sanjuanina, a punto de terminar

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer
Fallecimiento

Adiós a Daniela Illanes Fernández, la sanjuanina que enseñó a sonreírle al cáncer