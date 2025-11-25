Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River tuvo un año para el olvido y el futuro inmediato marcará el camino del club en el año próximo, en el que está obligado a mejorar el rendimiento. Tiene por delante, como máximo, cuatro partidos, todos correspondiente al Torneo Clausura 2025. Jugará esa cantidad si levanta cabeza y llega a la final del certamen nacional. De lo contrario, su clasificación a la Copa Libertadores 2026 dependerá pura y exclusivamente de otros tres equipos: Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús. Todos ellos ya están clasificados, por lo que si se consagran, liberarán un cupo que quedará en manos del Millonario.

Entre los dos certámenes de la temporada -el anterior fue el Apertura-, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó 53 puntos en 32 partidos, producto de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas. Terminó por detrás de Rosario Central (66), Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) en la Tabla Anual, por lo que no pudo clasificarse a la Libertadores por ese medio. Si bien Racing consiguió la misma cantidad de unidades, quedó por debajo suyo por diferencia de goles (+17 contra +13).

El conjunto del barrio porteño de Núñez todavía depende de sí mismo para clasificarse y necesita ser campeón del Clausura, en el que ya está en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a la Academia. Como se ubicó sexto en la zona B, será visitante en la primera etapa de los playoffs y, muy probablemente, en las que siguen, siempre y cuando avance. Lo dicho: de no conquistar el Clausura, River necesita que lo gane el Canalla, el xeneize, el Bicho o el Granate, porque, así, liberarán una plaza de la Tabla Anual. Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026 Copa Libertadores Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús Copa Sudamericana Tabla Anual 1: River.

Tabla Anual 2: Racing Club.

Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.

Tabla Anual 4: San Lorenzo.

Tabla Anual 5: Tigre.

Tabla Anual 6: Barracas Central. Así le fue a River en cada uno de los torneos que disputó en 2025 Torneo Apertura 2025 : Quedó eliminado en cuartos de final tras perder por penales ante Platense.

: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder por penales ante Platense. Supercopa Internacional : Perdió por penales ante Talleres de Córdoba.

: Perdió por penales ante Talleres de Córdoba. Copa Argentina 2025 : Quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia, por penales.

: Quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia, por penales. Copa Libertadores 2025 : Quedó eliminado en cuartos de final tras perder ante Palmeiras por 5 a 2.

: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder ante Palmeiras por 5 a 2. Mundial de Clubes 2025 : Quedó eliminado en la etapa de grupos.

: Quedó eliminado en la etapa de grupos. Torneo Clausura 2025: En curso.

