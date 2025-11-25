Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

River tuvo un año para el olvido y el futuro inmediato marcará el camino del club en el año próximo, en el que está obligado a mejorar el rendimiento. Tiene por delante, como máximo, cuatro partidos, todos correspondiente al Torneo Clausura 2025. Jugará esa cantidad si levanta cabeza y llega a la final del certamen nacional. De lo contrario, su clasificación a la Copa Libertadores 2026 dependerá pura y exclusivamente de otros tres equipos: Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús. Todos ellos ya están clasificados, por lo que si se consagran, liberarán un cupo que quedará en manos del Millonario.
Entre los dos certámenes de la temporada -el anterior fue el Apertura-, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó 53 puntos en 32 partidos, producto de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas. Terminó por detrás de Rosario Central (66), Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) en la Tabla Anual, por lo que no pudo clasificarse a la Libertadores por ese medio. Si bien Racing consiguió la misma cantidad de unidades, quedó por debajo suyo por diferencia de goles (+17 contra +13).
El conjunto del barrio porteño de Núñez todavía depende de sí mismo para clasificarse y necesita ser campeón del Clausura, en el que ya está en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a la Academia. Como se ubicó sexto en la zona B, será visitante en la primera etapa de los playoffs y, muy probablemente, en las que siguen, siempre y cuando avance. Lo dicho: de no conquistar el Clausura, River necesita que lo gane el Canalla, el xeneize, el Bicho o el Granate, porque, así, liberarán una plaza de la Tabla Anual.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.
- Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús
Copa Sudamericana
Así le fue a River en cada uno de los torneos que disputó en 2025