La recta final: se juega la jornada clave del Regional Amateur

El Regional Amateur entra en su etapa más caliente con la quinta y anteúltima jornada, que se disputará íntegramente este lunes feriado. Los elencos sanjuaninos afrontarán duelos clave en simultáneo, todos programados para las 17.30 y repartidos entre Media Agua, Albardón, Villa Krause, San Martín y Puyuta.

No tan amistoso Duelo picante en Londres: el DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido

Momento histórico La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"

En la Zona 8 , Atlético Sarmiento será anfitrión de Arbol Verde en Media Agua, con arbitraje de Ruth Díaz, secundada por Facundo Perona y Walter Jorqueira. A la misma hora, pero en Albardón , Paso de los Andes buscará hacerse fuerte ante General Belgrano, en un partido dirigido por Sebastián Castro, acompañado por Juan Delgado y Santiago Castro.

Por la Zona 9, Unión de Villa Krause intentará ratificar su liderazgo frente a Marquesado. Jesús Allegue será el juez principal, con Gastón Gómez y Eduardo Prior como asistentes. Atenas quedará libre. La organización fijó los valores de las entradas en $15.000 para populares y $20.000 para plateas; damas, menores y jubilados pagarán $10.000.

En la Zona 10, Peñaflor y Colón Junior chocarán en San Martín, con el trío calingastino integrado por Jorge Albanesi, Hernán Araya y Vanesa Ejarque a cargo del control del encuentro.

Finalmente, Desamparados vuelve al Serpentario tras tres salidas consecutivas para recibir a Atlético Alianza. El mendocino Agustín Lira será el árbitro, asistido por Nicolás Rodríguez y Fabricio Contreras. Los valores de las entradas serán de $15.000 para populares, $20.000 para plateas bajas y $25.000 para plateas altas; menores y jubilados abonarán $8.000 y $10.000 respectivamente.