lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Zona sanjuanina

La recta final: se juega la jornada clave del Regional Amateur

Cinco partidos en distintos departamentos marcarán esta tarde el tramo decisivo del certamen. Desde las 17.30, los clubes sanjuaninos buscan acomodarse en la tabla a una semana del cierre de la fase regular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Regional Amateur entra en su etapa más caliente con la quinta y anteúltima jornada, que se disputará íntegramente este lunes feriado. Los elencos sanjuaninos afrontarán duelos clave en simultáneo, todos programados para las 17.30 y repartidos entre Media Agua, Albardón, Villa Krause, San Martín y Puyuta.

Lee además
la respuesta de di maria al pasillo invertido de estudiantes: no buscamos la copa, ,venia de los equipos mas grandes y aceptamos
Momento histórico

La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"
Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas.
No tan amistoso

Duelo picante en Londres: el DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido

En la Zona 8, Atlético Sarmiento será anfitrión de Arbol Verde en Media Agua, con arbitraje de Ruth Díaz, secundada por Facundo Perona y Walter Jorqueira. A la misma hora, pero en Albardón, Paso de los Andes buscará hacerse fuerte ante General Belgrano, en un partido dirigido por Sebastián Castro, acompañado por Juan Delgado y Santiago Castro.

Por la Zona 9, Unión de Villa Krause intentará ratificar su liderazgo frente a Marquesado. Jesús Allegue será el juez principal, con Gastón Gómez y Eduardo Prior como asistentes. Atenas quedará libre. La organización fijó los valores de las entradas en $15.000 para populares y $20.000 para plateas; damas, menores y jubilados pagarán $10.000.

En la Zona 10, Peñaflor y Colón Junior chocarán en San Martín, con el trío calingastino integrado por Jorge Albanesi, Hernán Araya y Vanesa Ejarque a cargo del control del encuentro.

Finalmente, Desamparados vuelve al Serpentario tras tres salidas consecutivas para recibir a Atlético Alianza. El mendocino Agustín Lira será el árbitro, asistido por Nicolás Rodríguez y Fabricio Contreras. Los valores de las entradas serán de $15.000 para populares, $20.000 para plateas bajas y $25.000 para plateas altas; menores y jubilados abonarán $8.000 y $10.000 respectivamente.

Seguí leyendo

River y Racing se miden en un partido lleno de morbo y con los cuartos de final en juego

Messi volvió a brillar con un gol y tres asistencias: Inter Miami pasó a la final de la Conferencia Este

Brutal nocaut sufrió el argentino Fernando Martínez y lo hizo perder su invicto y el título mundial

Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

¡Una bestia!: Boca ganó de la mano de Merentiel y sacó boleto a los cuartos de final

UPCN, con carácter y experiencia: derrotó a Monteros y suma su cuarto triunfo en el torneo

Estudiantes le amargó el festejo a Central con un golazo de Cetré y lo eliminó del Torneo Clausura

Tropiezo de Los Pumas ante Inglaterra: despidieron el año con una derrota

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la respuesta de di maria al pasillo invertido de estudiantes: no buscamos la copa, ,venia de los equipos mas grandes y aceptamos
Momento histórico

La respuesta de Di María al pasillo invertido de Estudiantes: "No buscamos la copa, ,venía de los equipos más grandes y aceptamos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía
Dolor

Quién era Thiago, el niño que murió en el incendio en Santa Lucía

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal
Rivadavia

La Bebida, de luto por la muerte de la mujer que encontraron en un canal

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos
Detenido

Cayó el acusado de incendiar un taller en Rawson y provocar destrozos en cuatro autos

Te Puede Interesar

Cómo avanza la lucha contra las vinchucas y el mal de Chagas en San Juan.
Salud

El chagas en San Juan y cuál es el departamento que está muy cerca de la interrupción de la transmisión

Por Daiana Kaziura
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!
Furor en Instagram

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!

Con un aprobado de casi 10 puntos, terminó la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Aprobada por la gente

Los sanjuaninos, encantados con la Fiesta del Sol 2025: lo que más les gustó y lo que queda por mejorar

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa