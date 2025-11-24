lunes 24 de noviembre 2025

Un reconocido influencer estadounidense pasó por la Provincia y terminó asombrado con el CASLEO y... ¡la siesta sanjuanina!

Se trata de Nick Maddock. Quedó atónito con el cielo barrealino y también con la desértica peatonal de la Capital a las tres de la tarde de este último domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan encierra muchos encantos y este último fin de semana fue el influencer estadounidense Nick Moddack quien pudo comprobarlo en primera persona.

En su cuenta de Instagram, Moddack, que asegura haber pasado por 125 países de todo el planisferio, compartió algunos un par de reels en los que destacó la imponente belleza del cielo de Barreal durante su visita al CASLEO (Complejo Astronómico El Leoncito) y también expuso la sorpresa de no encontrar "ni un alma" durante la siesta del último domingo en la peatonal sanjuanina.

Embed - Nick Maddock on Instagram: "Words can’t describe how excited I am for the next 12 hours. @casleo.conicet is making my childhood dreams come true here in San Juan, Argentina Can’t wait to show you all what I see #Astronomia #Argentina #SanJuanArgentina #Calingasta #Barreal #ViaLactea #Astrofotografia #CieloNocturno #Observatorio #TurismoAstronomico #Astroturismo #SpaceLovers #Estrellas #NaturalezaArgentina #nickgoesglobal"
View this post on Instagram

"Algunos afortunados y yo vamos a pasar toda la noche mirando las estrellas en uno de los cielos más limpios del mundo", comentó durante parte de su posteo Nick, quien prosiguió enumerando las distintas bondades del centro astronómico barrealino.

Unas pocas horas después, ya de regreso a la capital sanjuanina, el influencer quedó 'shockeado' al no encontrar a nadie, a las 15:00, caminando por la peatonal. "¿Alguien me puede explicar por favor por qué no hay ni un alma en San Juan?" fue una de las frases que dijo en su idioma el simpático visitante.

Embed - Nick Maddock on Instagram: "Genuinely impressed. I guess y’all don’t mess with a Sanjuáninans nap Or maybe they’re all at Festival de Sol I was concerned I missed a lockdown notice or something #argentina #siesta #sanjuan"
View this post on Instagram

