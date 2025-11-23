La búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga , el joven sanjuanino de 17 años desaparecido en el mar de La Serena , sigue marcada por la angustia y la movilización comunitaria. Este domingo, familiares realizaron un emotivo homenaje en la playa Cuatro Esquinas y difundieron un video del momento, que incluyó una suelta de globos blancos.

Intensa búsqueda Ríos invisibles, pozones y trampas marinas: los factores clave en la desaparición de joven sanjuanino en La Serena

Chile Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Según publicaron allegados del joven, el gesto tuvo lugar en el mismo punto donde días atrás habían levantado un pequeño memorial con flores, velas y una fotografía. En las imágenes compartidas se escuchan mensajes dedicados a Alejandro: “Hasta que Dios nos reúna a todos, acá te recordamos, siempre, primo” y “No es un adiós, es un hasta pronto”.

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos pic.twitter.com/0XU47C0AK6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 24, 2025

De acuerdo con Diario El Día de Chile, la familia había convocado para este domingo a las 18 horas a un responso abierto a la comunidad, con el objetivo de agradecer el acompañamiento recibido durante la última semana.

En paralelo, los municipios de La Serena y Coquimbo desmontaron el campamento que habían instalado en Cuatro Esquinas para apoyar el operativo. Aunque la base ya no está en el lugar, las administraciones mantienen la colaboración con los equipos de rescate, que continúan trabajando sobre la zona de Punta Teatinos conforme a los análisis actualizados de corrientes marítimas.

Un operativo complejo y un mar impredecible

La desaparición de Alejandro ocurrió el lunes pasado, cuando ingresó al agua junto a otros cuatro menores en una playa no habilitada para el baño. Una corriente los arrastró mar adentro y, pese al rescate de todos sus acompañantes por un ciclista que se arrojó al mar, el adolescente no logró salir.

Desde entonces, la Armada de Chile, bomberos, equipos COSAR, salvavidas y personal municipal realizan un operativo amplio por aire, mar y tierra. La bahía de Coquimbo presenta condiciones especialmente complejas por la presencia de corrientes de superficie y submarinas que, según explicó el teniente Alessandro Bisso a Diario El Día, funcionan como “remolinos invisibles” entre Punta Teatinos y Punta Tortuga.

Los trabajos también se concentran en los “pozones”, profundidades irregulares ubicadas a unos 250 metros de la costa, donde intervienen buzos y un vehículo submarino remoto (ROV).

Las corrientes de retorno, un factor determinante

Josse Contreras, geofísica del centro CEAZA, indicó que una corriente de retorno pudo haber provocado el arrastre del joven. Estas corrientes funcionan como “ríos dentro del mar” que devuelven el agua hacia el océano y dificultan la posibilidad de regresar a la orilla.

Búsqueda en los extremos de la bahía

En el cuarto día del operativo, la Armada focalizó la búsqueda entre Punta Teatinos y Punta Tortuga, con apoyo de motos de agua, drones, botes y salvavidas voluntarios. El capitán de Puerto, Daniel Sarzosa, informó que los trabajos continuarán mientras exista una “esperanza razonable” de dar con el joven, ajustándose a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de recursos.