domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga realizó este domingo un emotivo homenaje en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, donde difundieron un video y realizaron una suelta de globos blancos mientras. Continúan los trabajos para dar con el joven.

Por Redacción Tiempo de San Juan
joven desaparecido alejandro cabrera iturriaga sanjuanino la serena chile

La búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años desaparecido en el mar de La Serena, sigue marcada por la angustia y la movilización comunitaria. Este domingo, familiares realizaron un emotivo homenaje en la playa Cuatro Esquinas y difundieron un video del momento, que incluyó una suelta de globos blancos.

Lee además
video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de la serena
Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena
rios invisibles, pozones y trampas marinas: los factores clave en la desaparicion de joven sanjuanino en la serena
Intensa búsqueda

Ríos invisibles, pozones y trampas marinas: los factores clave en la desaparición de joven sanjuanino en La Serena

Según publicaron allegados del joven, el gesto tuvo lugar en el mismo punto donde días atrás habían levantado un pequeño memorial con flores, velas y una fotografía. En las imágenes compartidas se escuchan mensajes dedicados a Alejandro: “Hasta que Dios nos reúna a todos, acá te recordamos, siempre, primo” y “No es un adiós, es un hasta pronto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1992776031292285020&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con Diario El Día de Chile, la familia había convocado para este domingo a las 18 horas a un responso abierto a la comunidad, con el objetivo de agradecer el acompañamiento recibido durante la última semana.

587960325_18341461459231485_4616663289781163011_n.

En paralelo, los municipios de La Serena y Coquimbo desmontaron el campamento que habían instalado en Cuatro Esquinas para apoyar el operativo. Aunque la base ya no está en el lugar, las administraciones mantienen la colaboración con los equipos de rescate, que continúan trabajando sobre la zona de Punta Teatinos conforme a los análisis actualizados de corrientes marítimas.

Un operativo complejo y un mar impredecible

La desaparición de Alejandro ocurrió el lunes pasado, cuando ingresó al agua junto a otros cuatro menores en una playa no habilitada para el baño. Una corriente los arrastró mar adentro y, pese al rescate de todos sus acompañantes por un ciclista que se arrojó al mar, el adolescente no logró salir.

Desde entonces, la Armada de Chile, bomberos, equipos COSAR, salvavidas y personal municipal realizan un operativo amplio por aire, mar y tierra. La bahía de Coquimbo presenta condiciones especialmente complejas por la presencia de corrientes de superficie y submarinas que, según explicó el teniente Alessandro Bisso a Diario El Día, funcionan como “remolinos invisibles” entre Punta Teatinos y Punta Tortuga.

Los trabajos también se concentran en los “pozones”, profundidades irregulares ubicadas a unos 250 metros de la costa, donde intervienen buzos y un vehículo submarino remoto (ROV).

Las corrientes de retorno, un factor determinante

Josse Contreras, geofísica del centro CEAZA, indicó que una corriente de retorno pudo haber provocado el arrastre del joven. Estas corrientes funcionan como “ríos dentro del mar” que devuelven el agua hacia el océano y dificultan la posibilidad de regresar a la orilla.

Búsqueda en los extremos de la bahía

En el cuarto día del operativo, la Armada focalizó la búsqueda entre Punta Teatinos y Punta Tortuga, con apoyo de motos de agua, drones, botes y salvavidas voluntarios. El capitán de Puerto, Daniel Sarzosa, informó que los trabajos continuarán mientras exista una “esperanza razonable” de dar con el joven, ajustándose a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de recursos.

Temas
Seguí leyendo

Le dictaron prisión preventiva en una comisaría a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil

Escándalo en Miss Universo: denuncian "coronación arreglada" y un jurado abandonó la votación final

La detección de un virus transmitido por mosquitos genera preocupación

Impacto en Tailandia: la mexicana Fátima Bosch se quedó con Miss Universo 2025

Donald Trump y Zohran Mamdani se ruenirán en la Casa Blanca

Miss Universo 2025: cuándo es, cómo verlo desde Argentina y cómo votar por Aldana Masset

Caos en la COP30: un incendio obligó a evacuar la cumbre del clima en Brasil

¡Qué piedra! Esta es la persona con más mala suerte de toda la historia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de la serena
Chile

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes
Investigación

Dieron a conocer la identidad de la mujer que fue hallada muerta en el canal Céspedes

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas
Comisaría 17

Detuvieron a una mujer que robó dos ventanas en Chimbas

Sabés que fue un buen show cuando...: el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan
FNS

"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

Te Puede Interesar

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas
Mi tierra querida

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas

Por Natalia Caballero
Calor. 
SMN

Feriado, mucho calor y algunas nubes: así estará el tiempo este lunes en San Juan

He disfrutado mucho de esta Fiesta y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo video
FNS 2025

"He disfrutado mucho de esta Fiesta" y por qué se animó a cantar: el balance de Orrego en el streaming de Tiempo

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025
FNS 2025

Entre semitas, vinos, tejidos y cerámicos, los departamentos se lucen en la Feria de la FNS 2025