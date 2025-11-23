"Sabés que fue un buen show cuando...": el divertido mensaje de Nicki Nicole tras su paso por San Juan

Nicki Nicole fue una de las grandes protagonistas de la tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol y, horas después de hacer vibrar a miles de sanjuaninos, compartió en sus redes un divertido mensaje que rápidamente se volvió viral.

La artista rosarina, de 25 años, grabó un video en modo selfie en el que se la ve sonriente y agotada tras el show, acompañado por la frase: “Sabés que fue un buen show cuando terminás así”. En la historia, además, agradeció el cariño del público sanjuanino: “Gracias mi gente de San Juan, fui muy feliz. Gracias por los regalitos”, escribió.

image Nicki desplegó un espectáculo enérgico y muy cercano al público, alternando sus hits con momentos más íntimos, lo que generó una conexión inmediata con las más de 100.000 personas que colmaron el predio del Estadio del Bicentenario. Su presentación fue una de las más celebradas de la jornada, que también tuvo a Soledad Pastorutti y Emanero en la grilla nacional.

