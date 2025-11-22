Un viaje por los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan, en sólo 100 metros

Parecería increíble, sin embargo, la Fiesta Nacional del Sol logró trasladar al predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito, a los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan en sólo 100 metros, dentro del paseo que reúne al Paraje Difunta Correa, Ischigualasto y la Ruta del Cielo.

La propuesta es sin dudas uno de los principales imanes de la exposición, tanto para grandes como para chicos.

deolindas

En la zona de la Difunta, se puede ver una imagen de Deolinda Correa que es una réplica de la que se encuentran en el paraje Vallecito. Al mismo tiempo, la gente puede dejarle mensajes escritos y colgados con cintas rojas.

dinos

En el espacio de Ischigualasto sobresalen las réplicas de dinosaurios y geoformas, entre pantallas que muestran el Parque de día y de noche, con todos sus recorridos. Además, los guardaparques asesoran a los visitantes y les entregan regalitos.

La Ruta de las Estrellas reúne a organizaciones públicas y privadas del turismo astronómico de la provincia. Con gigantografías del sistema solar y telescopios apuntando al cielo, también es una joya en medio del predio.