Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

El gobernador Marcelo Orrego pasó por el stand de Tiempo de San Juan y mantuvo una charla distendida con el periodista Jorge Balmaceda. Se mostró muy satisfecho por la convocatoria de la Fiesta Nacional del Sol, dijo que se cruzó con muchos visitantes que llegaron a la provincia exclusivamente por la celebración. Reveló las partes que más lo emocionaron del show central y ¿hay posibilidades que vuelva a cantar? Lo que dijo.

"Es importante poder darle el valor agregado a cada Fiesta Nacional del Sol que llevamos adelante, ver a tanta gente de otros lugares, espero que a los agentes turísticos les haya ido muy bien. Además la Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia", dijo el primer mandatario.

Sobre sus partes favoritas del espectáculo central, Orrego indicó que lo emocionaron las canciones sanjuaninas y también los guitarreros. "Me encanta el folclore, todo el mundo sabe que me gusta mucho el folclore", agregó.

Destacó la revitalización de los vínculos con Chile. "Tuve la oportunidad de estar en el stand de ellos, es muy bueno generar más vínculos, nos une la cordillera más que separarnos", alegó.

No quiso ponerle un puntaje a la FNS, pero dijo que le viene gustando todo lo que vio y que ponerle nota es limitarla.

Para este verano, la propuesta será multiplicar los puestos de Internet en los atractivos turísticos, dejar los paradores a punto y "ofrecer oportunidades y experiencias que al turista le gusten".

Por último, sobre la posibilidad de que se suba al escenario como el año pasado a cantar, no lo descartó. "Siempre hay tiempo, trato de sacarme el traje y si se da alguna posibilidad lo haré, son momentos".