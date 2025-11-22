sábado 22 de noviembre 2025

FNS

El gigante de Minería: el camión fuera de ruta que causa furor en la Fiesta del Sol

La fila para subir a la enorme unidad que trabajó en Veladero es una postal constante del predio. Chicos y grandes aprovechan la oportunidad de conocer de cerca una máquina similar a las que hoy operan en la mina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre luces, música y propuestas interactivas, hay una imagen que se repite cada noche en la Fiesta Nacional del Sol: una larga fila de visitantes que esperan pacientemente para subirse a un gigante de metal. Se trata del camión fuera de ruta exhibido en el stand del Ministerio de Minería, una de las atracciones más convocantes del predio.

La imponente estructura, que alguna vez formó parte de las tareas de Veladero, se transformó en un imán para chicos y grandes. Su tamaño sorprende incluso a quienes ya lo vieron antes: la escalera, los enormes neumáticos y la cabina elevada hacen que la experiencia de subir sea, para muchos, una aventura en sí misma.

Desde que se abren las puertas del predio hasta el cierre de la feria, el movimiento es incesante. Familias enteras, grupos de amigos y curiosos de todas las edades forman una fila que ya se volvió postal clásica del sector de Minería. Todos quieren la foto, el video y, sobre todo, la sensación de estar por un momento dentro de una máquina que operó en uno de los proyectos más grandes de la provincia.

Aunque este camión ya cumplió su ciclo operativo, en la actualidad equipos similares siguen trabajando en la mina, lo que vuelve aún más atractiva la posibilidad de conocer de cerca la escala y la tecnología que se utiliza en la actividad minera.

Con su presencia imponente y su capacidad para despertar asombro, el camión fuera de ruta se consolida como una de las experiencias más buscadas de la Fiesta del Sol, un recordatorio de la magnitud del trabajo minero y una atracción que fascina sin importar la edad.

