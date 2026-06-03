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Revuelo

¿Hasta la Difunta Correa es riojana ahora?: así reaccionaron los medios vecinos tras un inquietante indicio sobre el origen de la santa popular

Una investigación impulsada por la Iglesia y la UNSJ abrió una inesperada puerta sobre el posible origen de Deolinda Correa. En La Rioja no dejaron pasar el dato y varios medios se hicieron eco rápidamente. Todo ocurre en medio de la polémica por los límites, la minería e Ischigualasto

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La histórica puja entre San Juan y La Rioja sumó un capítulo inesperado. Esta vez no tiene que ver con la minería, los límites territoriales ni con Ischigualasto, sino con uno de los símbolos más fuertes de la identidad sanjuanina: la Difunta Correa.

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Todo surgió a partir de una investigación impulsada por el Arzobispado de San Juan y la Facultad de Filosofía de la UNSJ, que busca reunir pruebas documentales sobre la vida de Deolinda Correa. Entre las pistas analizadas apareció una que llamó la atención y es la posibilidad de que hubiera nacido en Tama, una localidad riojana cercana a Chamical.

La noticia cruzó rápidamente los límites provinciales y varios medios riojanos se hicieron eco. El diario Nueva Rioja publicó el título: "¿La Difunta Correa también es riojana?", mientras que Medios Rioja fue aún más allá con: "Giro histórico: revelan que la Difunta Correa habría nacido en La Rioja y no en San Juan".

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Por ahora, los investigadores son cautos. El padre José Juan García explicó que se trata apenas de una línea de trabajo dentro de una búsqueda que podría extenderse por más de dos años y que apunta a encontrar registros como partidas de nacimiento, bautismo o casamiento. Incluso parte de la documentación que podría arrojar luz sobre el tema habría sido trasladada hace décadas a Córdoba.

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La repercusión no pasó desapercibida en San Juan. Y es que el dato aparece en medio de una serie de reclamos riojanos sobre temas sensibles para la provincia, como el proyecto minero Vicuña, el uso de caminos vinculados a la actividad minera y hasta el histórico conflicto limítrofe que incluye menciones a Ischigualasto.

Por ahora no hay certezas sobre el lugar de nacimiento de Deolinda. Pero la sola posibilidad alcanzó para encender otra vez el debate. Porque para muchos sanjuaninos hay cosas que no se discuten: la Difunta Correa podrá ser un símbolo nacional, pero su historia siempre estuvo ligada a San Juan.

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