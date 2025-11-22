martes 25 de noviembre 2025

FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera vez la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Son alumnos de la Escuela de Nivel Medio, ubicada en Jáchal, y vienen de consagrarse ganadores del programa RE.VER con un proyecto basado en la historia de un trabajador golondrina. Emocionados, disfrutaron de su primera FNS.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chicos

Para estos estudiantes jachalleros, llegar al Predio pocitano no fue un paseo más. Viajaron más de 135 kilómetros desde Niquivil con una mezcla de nervios, expectativa y una alegría imposible de disimular: era la primera vez que asistían a la Fiesta Nacional del Sol. Pero no llegaron por casualidad, sino como ganadores del prestigioso programa RE.VER.

“Venimos de Jáchal, del distrito de Niquivil. Los chicos se presentaron al programa RE.VER y salieron ganadores. Ya es la tercera vez que ganan un concurso y estamos muy contentos por ellos”, contó el profesor Iván Mercado, orgulloso de acompañarlos en cada paso.

Un libro, una idea y un proyecto que brilló

Su trabajo ganador se tituló “El espejo de los invisibles” y fue realizado por estudiantes de primer año. La propuesta consistió en reinterpretar El espejo africano, de Liliana Bodoc, en formato stop motion. Crearon personajes, escenarios y secuencias cuadro por cuadro, logrando un corto que se destacó por su creatividad y su solidez narrativa.

“Nos gustó mucho el libro y la profe nos preguntó si queríamos participar. Le dijimos que sí. La historia trata de un trabajador golondrino, de cómo su opinión muchas veces no importa para los demás”, contó una de las alumnas, orgullosa del resultado.

Un viaje lleno de primeras veces

Los chicos no sólo ganaron un concurso, también ganaron una experiencia que jamás olvidarán. Esta semana visitaron por primera vez la Casa de Gobierno, el Banco San Juan y hasta conocieron al gobernador durante un recorrido especial organizado para ellos.

“Fue un privilegio. Vimos la Casa de Gobierno, el Banco San Juan… un montón de lugares”, contaron con los ojos brillantes.

Este jueves, finalmente, llegó el momento que venían esperando: su primera Fiesta del Sol. “Estamos muy emocionados por haber venido y por habernos invitado”, dijeron apenas pisaron el predio.

