Quién es el periodista sanjuanino que apareció disfrazado de Barney

Luego de un episodio que lo tuvo en el centro de la atención pública semanas atrás, el periodista sanjuanino Fabián Aguirre volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales. Esta vez no fue por una situación conflictiva o su trabajo periodístico, sino por una publicación cargada de humor.

Semana del Periodista Erika Domínguez informa, desde el corazón de Caucete, para todo el este sanjuanino

Semana del Periodista Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

El comunicador de Radio del Sur compartió en sus perfiles una imagen en la que aparece disfrazado del popular dinosaurio Barney. Junto a la fotografía, escribió una frase que rápidamente llamó la atención de sus contactos: "Refrescándome, me invitaron a un baile. Cada uno va al baile como quiere".

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Lejos de ocultar su identidad, Aguirre posó a cara descubierta mientras lucía el llamativo traje del personaje infantil que alcanzó fama mundial en la década de los 90. La publicación generó reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron el costado distendido del periodista.

De una denuncia pública a una publicación humorística

La imagen contrasta con el difícil momento que atravesó Aguirre el pasado 21 de mayo, cuando denunció haber sido atropellado por una camioneta en inmediaciones de avenida España y República del Líbano, en Rawson.

Según relató entonces a través de sus redes sociales, el hecho habría ocurrido alrededor de las 13:15, en la puerta de Radio del Sur. De acuerdo con su versión, una camioneta que realizaba maniobras para estacionar lo embistió y luego abandonó el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057504256509325638&partner=&hide_thread=false "Se escapó el m...": la indignación de un periodista sanjuanino, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta



Video gentileza: Facebook Fabián Aguirre pic.twitter.com/JoH1T7AhsD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 21, 2026

"Este viejo rata ma... estaba estacionando su camioneta y ni miró para atrás y me atropelló en la puerta de Radio del Sur y se dio a la fuga", escribió en aquella oportunidad, acompañando el descargo con fotografías del vehículo que, según sostuvo, estuvo involucrado en el episodio.

La publicación despertó preocupación entre sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y consultaron por su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho ni sobre la identificación del conductor señalado por el periodista.