miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Quién es el periodista sanjuanino que apareció disfrazado de Barney

El comunicador sorprendió a sus seguidores al aparecer disfrazado del popular dinosaurio infantil en una publicación que compartió en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barney (1)

Luego de un episodio que lo tuvo en el centro de la atención pública semanas atrás, el periodista sanjuanino Fabián Aguirre volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales. Esta vez no fue por una situación conflictiva o su trabajo periodístico, sino por una publicación cargada de humor.

Lee además
daniel perea, el comunicador que comenzo con la patriada a los 50 anos y lleva 13 informando a todo valle fertil
Semana del Periodista

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil
erika dominguez informa, desde el corazon de caucete, para todo el este sanjuanino
Semana del Periodista

Erika Domínguez informa, desde el corazón de Caucete, para todo el este sanjuanino

El comunicador de Radio del Sur compartió en sus perfiles una imagen en la que aparece disfrazado del popular dinosaurio Barney. Junto a la fotografía, escribió una frase que rápidamente llamó la atención de sus contactos: "Refrescándome, me invitaron a un baile. Cada uno va al baile como quiere".

image

Lejos de ocultar su identidad, Aguirre posó a cara descubierta mientras lucía el llamativo traje del personaje infantil que alcanzó fama mundial en la década de los 90. La publicación generó reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes destacaron el costado distendido del periodista.

De una denuncia pública a una publicación humorística

La imagen contrasta con el difícil momento que atravesó Aguirre el pasado 21 de mayo, cuando denunció haber sido atropellado por una camioneta en inmediaciones de avenida España y República del Líbano, en Rawson.

Según relató entonces a través de sus redes sociales, el hecho habría ocurrido alrededor de las 13:15, en la puerta de Radio del Sur. De acuerdo con su versión, una camioneta que realizaba maniobras para estacionar lo embistió y luego abandonó el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2057504256509325638&partner=&hide_thread=false

"Este viejo rata ma... estaba estacionando su camioneta y ni miró para atrás y me atropelló en la puerta de Radio del Sur y se dio a la fuga", escribió en aquella oportunidad, acompañando el descargo con fotografías del vehículo que, según sostuvo, estuvo involucrado en el episodio.

La publicación despertó preocupación entre sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y consultaron por su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho ni sobre la identificación del conductor señalado por el periodista.

Temas
Seguí leyendo

Capacitación clave: lanzan la quinta cohorte virtual para alfabetizar en Inteligencia Artificial a los sanjuaninos

Video: el homofóbico desafío que un creador de contenidos sanjuanino expuso en sus redes

¿Hasta la Difunta Correa es riojana ahora?: así reaccionaron los medios vecinos tras un inquietante indicio sobre el origen de la santa popular

Arrancan las clases de apoyo escolar gratuito en San Juan: cómo inscribirse

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

"No se ve ni el tordo..." el video viral en la mañana sanjuanina cubierta por la niebla

Bety, Juan y su secreto de la juventud eterna en Villa Krause

Los extranjeros nacionalizados ya pueden tramitar el DNI como ciudadanos argentinos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Por primera vez en la historia, el Paso de Agua Negra continúa abierto en junio.
Llamativo

Marca histórica: por primera vez, el Paso de Agua Negra sigue habilitado en junio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre
Polémica

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse
Quedó preso en el Penal

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

Te Puede Interesar

MINUTO A MINUTO: los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan
A 11 años

MINUTO A MINUTO: los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas
Polémica

Escándalo en Sarmiento: suspendieron a dos concejales oficialistas

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei
Repercusiones

En los talleres de San Juan, cómo afectarían los cambios en la RTO anunciados por el gobierno de Milei

Erika Domínguez informa, desde el corazón de Caucete, para todo el este sanjuanino
Semana del Periodista

Erika Domínguez informa, desde el corazón de Caucete, para todo el este sanjuanino

El EPRE expuso en audiencia pública los criterios técnicos para la incorporación de nueva demanda minera a través de la infraestructura eléctrica de 500 kV en San Juan.
Audiencia pública

El EPRE fijó condiciones para el abastecimiento eléctrico de Vicuña: qué pidió