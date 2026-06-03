Capacitación clave: lanzan la quinta cohorte virtual para alfabetizar en Inteligencia Artificial a los sanjuaninos

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia anunció oficialmente la apertura de las inscripciones para la quinta cohorte del curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial. Esta propuesta educativa, que busca achicar la brecha digital y brindar herramientas tecnológicas esenciales a la comunidad, comenzará a dictarse el próximo lunes 16 de junio. La iniciativa se consolida en la provincia gracias al convenio estratégico firmado entre el Gobierno de San Juan y la organización Eidos Global, una alianza que ya viene dando frutos notables, habiendo alcanzado la formación de más de 1200 sanjuaninos mayores de 16 años a lo largo de sus cuatro ediciones previas.

Esta nueva etapa mantendrá el formato dinámico y flexible que caracterizó a las anteriores, con una duración total de 10 horas distribuidas a lo largo de tres semanas. El trayecto formativo combina dos horas sincrónicas online de asistencia obligatoria un día a la semana durante las primeras dos semanas, con la opción de elegir turnos por la mañana o por la tarde, y seis horas asincrónicas que los alumnos pueden administrar a su propio ritmo respetando las fechas límite, concluyendo las clases el jueves 3 de julio.

Para mayor comodidad de los estudiantes, el cursado se podrá realizar los días lunes, miércoles o viernes en las bandas horarias de 10 a 12, 14 a 16 o de 18 a 20 horas, cupos que quedarán sujetos a modificaciones según la demanda de la convocatoria. Los interesados en sumarse a esta transformación digital ya pueden asegurar su lugar completando el formulario de inscripción disponible de manera online, a través del siguiente link.

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