"Fiel, amiga y compañera": el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional

La radiofonía de San Juan vive un momento de profunda nostalgia. Tras más de cuatro décadas de aire, compromiso y fidelidad con los oyentes, el periodista Gustavo Martínez Quiroga cerró su etapa en LRA 23 Radio Nacional San Juan. La noticia se dio a conocer a través de un sentido mensaje de despedida que el comunicador publicó en su cuenta de Facebook, donde repasó su historia entrelazada con la de la histórica emisora pública.

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Martínez, quien ingresó a la radio en su juventud, recordó con emoción sus primeros pasos en el medio: "Recibió mis nervios de la primera vez, pero me fue brindando seguridad y oficio", rememoró, destacando además el rol de la radio como un espacio de formación inigualable. "Fue el lugar de grandes profesionales que supe admirar y que fueron mis maestros. Conoció cada etapa de mi vida. Distintos 'yo' en distintas épocas. Más de 40 largos años. Ni más ni menos".

Testigo de la historia y la libertad de expresión

A lo largo de su extensa trayectoria, Martínez no solo creció en lo personal y profesional, sino que también fue testigo y protagonista de los cambios políticos y sociales que atravesaron a los medios de comunicación con el retorno de la democracia.

En sus líneas, evocó con pasión aquella época en que la radio recuperó su voz: "La acompañé con mi juventud impetuosa cuando se quitó el corset y se sacó la mordaza para gritar 'Vengan, ésta es la verdadera radio del pueblo, vuelve la libertad de expresión. Opinen sin miedo!'; y se convirtió en eso: ¡La de audiencia total!".

Asimismo, el periodista no esquivó los tiempos difíciles que le tocó atravesar a la emisora estatal, valorando su carácter democrático y plural por encima de las crisis económicas: "Fue envejeciendo conmigo y pasamos épocas de vacas muy flacas. Sin embargo, ella siempre recibió a todo el mundo. La puerta abierta para los que la defendían y para los que la criticaban".

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Una escuela que deja huella

Definiendo a LRA 23 como una "Escuela de cientos de periodistas, técnicos, operadores y locutores", Martínez también dejó una reflexión sobre el reconocimiento al medio público, señalando que "muchos de los que aprendieron con ella luego la ningunearon en micrófonos privados".

El cierre de su mensaje sintetiza el profundo lazo afectivo que une a los trabajadores radiales con su profesión y con la casa que los cobija durante media vida. "Fiel, amiga, compañera de momentos felices y de largos inviernos. Ninguna como ella: LRA 23 Radio Nacional San Juan. Hoy, esa radio y yo nos dijimos Adiós. Adiós y Gracias", concluyó.