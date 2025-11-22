domingo 23 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Sorpresa!

Orrego se animó a subir a los escenarios: cantó con Los Videla en la tercera noche de la FNS

El gobernador protagonizó uno de los momentos más llamativos de la tercera noche al subir al escenario y cantar “Ay San Juan” junto a Los Videla, repitiendo la tradición que inició el año pasado.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-22 at 11.13.03 PM (1)

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol dejó una de las postales más comentadas de la jornada: el gobernador Marcelo Orrego volvió a subir a un escenario y, micrófono en mano, se animó a cantar junto a Los Videla, uno de los números musicales de la velada.

Lee además
asi estara el tiempo este domingo en san juan, el ultimo dia de la fiesta nacional del sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
comidas y tragos made in san juan para aprender y probar en el stand de produccion en la feria video
FNS

Comidas y tragos made in San Juan para aprender y probar en el stand de Producción en la Feria

El mandatario interpretó “Ay San Juan”, la canción compuesta por la artista Hilda Rufino que acompaña el lema de esta edición, “San Juan, mi tierra querida”. El público celebró el momento, que se convirtió en uno de los más distendidos y festivos de la noche.

No es la primera vez que Orrego sorprende en la Fiesta Nacional del Sol. En 2024 ya había protagonizado un momento similar cuando compartió escenario con la cantante sanjuanina Giselle Aldeco, durante otra de las noches más concurridas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Marcelo Orrego volvió a sorprender en la FNS En la tercera noche, el gobernador se animó otra vez a subir al escenario y cantó “Ay San Juan” junto a Los Videla, el tema compuesto por Hilda Rufino para el lema “San Juan, mi tierra querida”. Seguí toda la cobertura exclusiva del equipo de @tiempodesanjuan en nuestra web y por YouTube desde el canal de Tiempo Streaming. www.tiempdoesanjuan.com #fns #fiestanacionaldelsol #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser

Multitudinaria convocatoria a la FNS: más de 100.000 personas asistieron a la tercera noche

Un viaje por los tres atractivos turísticos más importantes de San Juan, en sólo 100 metros

Entre el gauchaje y los brillitos y bandanas: los looks de la tercera noche de la FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

El gigante de Minería: el camión fuera de ruta que causa furor en la Fiesta del Sol

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nicki nicole ya esta en san juan y ya palpita su show en la fiesta nacional del sol
¡Qué manija!

Nicki Nicole ya está en San Juan y ya palpita su show en la Fiesta Nacional del Sol

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes
Este sábado

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Te Puede Interesar

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025
Representante de Capital

De corredora inmobiliaria a líder tech: Abril Aranda es la Emprendedora del Sol 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego, en el stand de Tiempo: La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia
FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol
SMN

Así estará el tiempo este domingo en San Juan, el último día de la Fiesta Nacional del Sol

A 20 años de los 30 segundos que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser
FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser