Orrego se animó a subir a los escenarios: cantó con Los Videla en la tercera noche de la FNS

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol dejó una de las postales más comentadas de la jornada: el gobernador Marcelo Orrego volvió a subir a un escenario y, micrófono en mano, se animó a cantar junto a Los Videla, uno de los números musicales de la velada.
El mandatario interpretó “Ay San Juan”, la canción compuesta por la artista Hilda Rufino que acompaña el lema de esta edición, “San Juan, mi tierra querida”. El público celebró el momento, que se convirtió en uno de los más distendidos y festivos de la noche.
No es la primera vez que Orrego sorprende en la Fiesta Nacional del Sol. En 2024 ya había protagonizado un momento similar cuando compartió escenario con la cantante sanjuanina Giselle Aldeco, durante otra de las noches más concurridas.
