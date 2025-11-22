domingo 23 de noviembre 2025

FNS

A 20 años de los "30 segundos" que cambiaron su vida: el recuerdo del hombre dispenser

Orlando Ruiz volvió a caminar entre la gente de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol y provocó lo inevitable: todos lo reconocieron. Con las tapas, las fotos y los recuerdos de su histórico paso por el programa de Marcelo Tinelli, el sanjuanino revivió aquel furor que nació en 2005 y lo marcó para siempre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
DISPENSER
DISPENSERDOS

Dos décadas pasaron desde que Orlando Ruiz sorprendió al país entero con un chorro de agua y una gracia tan particular. Este sábado, entre los pasillos de la feria de la FNS, el verdulero más famoso de Rawson reapareció con las imágenes que lo llevaron a ganar el segmento “30 segundos de fama” de Showmatch.

manijas: de chilecito a san juan, la pareja riojana que viajo 500 kilometros para vivir la fiesta del sol a pleno

Manijas: de Chilecito a San Juan, la pareja riojana que viajó 500 kilómetros para vivir la Fiesta del Sol a pleno
orrego, en el stand de tiempo: la fiesta del sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia
FNS

Orrego, en el stand de Tiempo: "La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, por nuestras tradiciones e idiosincrasia"

Apenas la gente lo vio, los saludos, las risas y los “¡mirá, el hombre dispenser!” se multiplicaron. Con su estilo extravagante y el mismo orgullo de siempre, volvió a disfrutar de ese reconocimiento que nunca se apagó.

DISPENSERDOS

Ruiz, que en 2005 viajó ocho veces a Buenos Aires para participar de distintos programas y llegó a asombrar a Tinelli, Listorti y Denise Dumas con su insólito talento, sigue siendo un personaje querido en San Juan. Aunque hoy la salud ya no le permite repetir aquellos interminables chorros de agua –su sello inconfundible–, aún se emociona al recordar los premios ganados y la alegría que generó en millones de personas.

A los 63 años, continúa trabajando en Rawson, ayudando a su hermano en un local de comidas y ofreciéndose para eventos solidarios. Y si algo dejó claro en su paso por la Fiesta del Sol es que, para todos, seguirá siendo por siempre el "hombre dispenser".

