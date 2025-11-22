Manijas: de Chilecito a San Juan, la pareja riojana que viajó 500 kilómetros para vivir la Fiesta del Sol a pleno

Eli y Daniel son de esos fanáticos que no lo dudan un segundo cuando algo los apasiona. Desde Chilecito emprendieron un viaje de más de 500 kilómetros para llegar a San Juan y ser parte, por primera vez, de la Fiesta Nacional del Sol.

Apenas la venta de entradas se habilitó, compraron para Campo en las tres noches, porque -según dijeron entre risas- “si vamos a hacerlo, lo hacemos bien”. Amantes del cuarteto, vinieron especialmente para ver a Q’Lokura, aunque también se prendieron a los shows de Emanero y La Sole, dos artistas que siguen en cada presentación.

La pareja riojana quedó fascinada apenas pisó el predio: la feria, los escenarios, los colores y la energía los sorprendieron mucho más de lo que imaginaban. “Es impresionante, muy lindo todo, la organización”, contaron mientras recorrían el predio. Para ellos, el viaje valió cada kilómetro. Y aunque es su primera vez en la Fiesta, ya prometieron que no será la última.