Piden ayuda para la familia de Thiago, el niño de 7 años que murió en un trágico incendio en Santa Lucía

La consternación en Santa Lucía es profunda tras la muerte de Thiago, el niño de 7 años que perdió la vida este sábado durante un incendio que consumió su vivienda. Mientras los familiares atraviesan el momento más duro y velan al pequeño, los vecinos impulsaron una campaña solidaria para ayudarlos a reconstruir lo que el fuego destruyó.

La familia quedó prácticamente sin pertenencias y la vivienda sufrió daños graves. Por ello, los vecinos organizaron una colecta urgente para brindar apoyo inmediato. Se puede colaborar acercando ropa, calzado, utensilios del hogar o cualquier otro elemento que pueda ser útil en una vivienda, en la peluquería ubicada en Colón 625 Sur, entre General Paz e Yrigoyen, en Santa Lucía.

El incendio ocurrió el sábado por la tarde y se propagó con rapidez. Según informaron fuentes policiales y periciales, Thiago estaba en su habitación cuando comenzaron las llamas. Su padre y su hermana lograron salir por una ventana después de que la puerta principal quedara bloqueada, y el hombre intentó regresar para rescatar al niño, pero no pudo ingresar nuevamente debido a la intensidad del fuego. Bomberos y personal médico constataron su fallecimiento al llegar al lugar.

Durante la mañana del domingo, Bomberos, la División Criminalística y la UFI de Delitos Especiales continuaron con las pericias para determinar el origen del incendio, información clave para orientar la investigación. Mientras tanto, la comunidad de Santa Lucía se mantiene movilizada para acompañar a la familia y brindar apoyo en este momento devastador.