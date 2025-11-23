domingo 23 de noviembre 2025

Lamentable suceso

Incendio trágico en Santa Lucía: identificaron al menor, de 7 años, que perdió la vida

UFI Delitos Especiales lleva a cargo la investigación de este hecho fatal. Todavía no está confirmado cómo iniciaron las llamas; por tal razón, se hará una nueva inspección en la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De acuerdo con el relato que fue dado por las autoridades, Thiago estaba en su habitación cuando las llamas comenzaron en el sector del living, mientras los otros habitantes descansaban en la siesta. El fuego avanzó con rapidez y el humo se propagó por toda la casa, lo que alertó a la familia. Intentaron escapar, pero la puerta principal no fue una opción: quedó bloqueada por el fuego, por lo que padre e hija tuvieron que salir por una ventana. El padre, en un acto desesperado, intentó regresar para rescatar a Thiago, pero no pudo volver a ingresar debido a la intensidad de las llamas.

Solo él y su hija lograron ponerse a salvo; el pequeño quedó atrapado en su habitación y no pudo ser rescatado. Posteriormente, al llegar los bomberos personales médicos, se constató que Thiago había fallecido.

La UFI Delitos Especiales intervendrá con una nueva inspección en la vivienda durante la jornada de este domingo para tratar de determinar las causas del incendio, al menos de forma preliminar hasta tener el informe oficial de Bomberos.

Según fuentes policiales citadas por el medio Tiempo de San Juan, Thiago era autista. El hecho ha generado profunda conmoción en Santa Lucía y las autoridades judiciales y periciales trabajan para esclarecer qué desencadenó la tragedia. El acceso a la vivienda incendiada está en un pasaje por la calle Aberastain, a pocas cuadras de la plaza de Santa Lucía, según los reportes.

La jornada de hoy será clave para la investigación: con la nueva inspección por parte de bomberos y fiscales, se espera reunir pistas concretas para determinar la causa del fuego y si pudo haber negligencia u otro factor desencadenante. También se habló de la explosión de una garrafa, las autoridades expresaron que escucharon a los testigos decir que hubo una explosión, pero no confirmaron que se trataría de una garrafa.

