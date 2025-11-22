sábado 22 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

La tragedia ocurrió en la tarde de este sábado. El pequeño que perdió la vida tenía autismo. Trabaja en el lugar personal de UFI Delitos Especiales.

Por Pablo Mendoza
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Lamentable tragedia ocurrió en la tarde de este sábado en Santa Lucía. Un nene de 7 años perdió la vida tras quedar encerrado en un incendio producido en una vivienda. El pequeño quedó encerrado en medio de las llamas, expresaron fuentes del caso.

Lee además
caos en la cop30: un incendio obligo a evacuar la cumbre del clima en brasil
Imágenes impactantes

Caos en la COP30: un incendio obligó a evacuar la cumbre del clima en Brasil
Foto: Diario del Rey.
Quinto Cuartel

Una niña de Pocito intentó hacer un desafío de TikTok, provocó un incendio y su familia perdió todo

Según la primera información brindada por altas fuentes policiales, en la vivienda estaba el menor y su papá. En un momento, el niño empezó a decirle a su papá sobre el incendio. El padre vio el humo y salió de la vivienda.

Por lo que dijo el padre a las autoridades, él creía que el niño ya estaba afuera. No lo vio en la calle. Desesperado, entró otra vez a la casa y no lo pudo divisar. Lo buscó, pero no lo halló y volvió a salir.

Los Bomberos llegaron al lugar, al igual que la ambulancia y lamentablemente se dio a conocer la peor noticia. El niño ya estaba sin signos vitales, expresaron altas fuentes policiales a este diario.

En desarrollo.-

Temas
Seguí leyendo

Incendio en 9 de Julio: también detectaron un robo en el lugar y hay muchas dudas

Se incendió un galpón en 9 de Julio y las pérdidas fueron totales

Devastación total: así quedaron las empresas arrasadas por el mega incendio en Ezeiza

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

Brutal ataque en Sarmiento: un hombre fue herido con un machete y está en estado crítico

Continúa la búsqueda del sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Encontraron muerta a una mujer en el canal Céspedes

Detienen a un hombre que entró a robar a un salón de eventos en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
zigzagueaba en ruta 20: la policia lo freno y marco 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre
Se evitó una tragedia

Zigzagueaba en Ruta 20: la policía lo frenó y marcó 2,83 g/l de alcohol en sangre

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo
Como en San Juan

Una nena de 7 años jugaba en el patio de su casa y fue asesinada de un balazo

A la izquierda, el único acusado de esta brutal golpiza. A la derecha, imágenes de la tomografía que le hicieron a la víctima donde muestra claramente las fracturas en su cráneo.
Terrible

Sarmiento: sigue grave el hombre agredido por su sobrino, tras descubrir un romance con su pareja

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol
Galería de fotos

Buscate si fuiste a la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos
Incidentes

Banderazo descontrolado en San Juan: el video de la feroz pelea de chicas en medio de los festejos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Terrible noticia

Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Por Pablo Mendoza
El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo
FNS

El sueño de Niquivil: viajaron 135 km para vivir por primera ve la Fiesta del Sol tras ganar un programa educativo

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad
Médano de Oro

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

El Matadero, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el Matadero capitalino y la incertidumbre por el pulmón verde

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro
En Paraguay

Con Losada como héroe, Lanús se coronó campeón de la Sudamericana frente a Mineiro