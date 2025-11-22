Murió un nene de 7 años tras quedar encerrado en un incendio en Santa Lucía

Lamentable tragedia ocurrió en la tarde de este sábado en Santa Lucía. Un nene de 7 años perdió la vida tras quedar encerrado en un incendio producido en una vivienda. El pequeño quedó encerrado en medio de las llamas, expresaron fuentes del caso.
La tragedia ocurrió en la tarde de este sábado. El pequeño que perdió la vida tenía autismo. Trabaja en el lugar personal de UFI Delitos Especiales.
Según la primera información brindada por altas fuentes policiales, en la vivienda estaba el menor y su papá. En un momento, el niño empezó a decirle a su papá sobre el incendio. El padre vio el humo y salió de la vivienda.
Por lo que dijo el padre a las autoridades, él creía que el niño ya estaba afuera. No lo vio en la calle. Desesperado, entró otra vez a la casa y no lo pudo divisar. Lo buscó, pero no lo halló y volvió a salir.
Los Bomberos llegaron al lugar, al igual que la ambulancia y lamentablemente se dio a conocer la peor noticia. El niño ya estaba sin signos vitales, expresaron altas fuentes policiales a este diario.
En desarrollo.-