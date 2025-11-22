sábado 22 de noviembre 2025

Este sábado

Brutal ataque en Sarmiento: un hombre fue herido con un machete y está en estado crítico

Un violento enfrentamiento en el barrio Sarmiento Conjunto 2 dejó a un hombre al borde de la muerte. La víctima, aún sin identificar, fue atacada con un machete y permanece en estado crítico en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una brutal pelea sacudió este sábado al departamento Sarmiento y terminó de la peor manera. Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió dentro del barrio Sarmiento Conjunto 2, donde varias personas protagonizaron una discusión que rápidamente escaló y derivó en una violenta gresca.

En medio del caos, uno de los involucrados fue atacado con un machete, sufriendo heridas gravísimas. De inmediato, fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde pelea por su vida. Su identidad no fue revelada, pero desde la Policía señalaron que su estado es “muy grave”.

Mientras tanto, personal de la Seccional 8va trabaja para identificar y detener a los agresores. También interviene la Justicia, que ya inició las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo se desató la brutal secuencia y quiénes fueron los responsables.

Dejá tu comentario

