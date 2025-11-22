Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

Tres menores de 17, 13 y 1 año resultaron heridos este sábado luego de que un techo de machimbre se desplomara en una vivienda de Villa Navidad, en Médano de Oro. Fueron trasladados al Hospital Rawson y están fuera de peligro, según fuentes policiales.
El hecho ocurrió en calle Florida y Calle Vieja, en Villa Navidad. Allí, por causas que no fueron informadas, un techo de machimbre cayó sobre los tres niños.
Los menores fueron asistidos y trasladados al Hospital Guillermo Rawson, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.
Fuentes policiales señalaron que trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del incidente.