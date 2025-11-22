sábado 22 de noviembre 2025

Médano de Oro

Tres niños se salvaron de milagro tras la caída de un techo en Villa Navidad

Tres menores de 17, 13 y 1 año fueron trasladados al Hospital Rawson luego de que un techo de machimbre se desplomara en una vivienda de Villa Navidad. Están fuera de peligro, según fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 8.16.50 PM

Tres menores de 17, 13 y 1 año resultaron heridos este sábado luego de que un techo de machimbre se desplomara en una vivienda de Villa Navidad, en Médano de Oro. Fueron trasladados al Hospital Rawson y están fuera de peligro, según fuentes policiales.

El hecho ocurrió en calle Florida y Calle Vieja, en Villa Navidad. Allí, por causas que no fueron informadas, un techo de machimbre cayó sobre los tres niños.

Los menores fueron asistidos y trasladados al Hospital Guillermo Rawson, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Fuentes policiales señalaron que trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del incidente.

