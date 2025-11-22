sábado 22 de noviembre 2025

Insólito

Se robó una bici en Rivadavia, dos civiles lo atraparon y lo llevaron "de prepo" a la comisaría

El robo ocurrió durante la madrugada de este sábado en La Bebida. El ladrón ahora quedó preso a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-22 at 05.02.43

Un insólito episodio se registró durante la madrugada de este sábado en La Bebida, Rivadavia, cuando dos civiles interceptaron a un supuesto ladrón que acababa de robar una bicicleta y lo llevaron “de prepo” hasta comisaría 34ta.

Según informó personal de esta seccional, todo ocurrió en inmediaciones de Calle Comercio, donde el damnificado denunció la sustracción de una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29, sin marca, color blanco con detalles turquesa y rosa. El rodado había sido tomado del frente de un local comercial.

Minutos después, dos hombres llegaron espontáneamente hasta la dependencia policial, llevando consigo tanto al presunto ladrón como a la bicicleta. Allí identificaron al acusado como Kevin Maximiliano Chena, a quien señalaron como el autor del hurto.

Los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro del rodado recuperado. Desde entonces, Chena quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que interviene en el caso.

