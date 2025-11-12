Detienen a los Cuello por entrar a robar en Rivadavia

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada del martes 11 de noviembre en Rivadavia, acusados de intentar robar un compresor de 100 litros en Rivadavia. Los sospechosos, identificados como Carlos Adrián Cuello, de 38 años, y Alexis Joaquín Cuello, de 18, fueron interceptados por personal policial en Villa Capdevila, tras ser alertados por un vecino.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.46.26 El hecho ocurrió sobre avenida Benavídez, cuando los Cuello habrían intentado sustraer el compresor de una vivienda. Gracias al rápido accionar policial, ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la UFI Flagrancia, donde se determinará su situación judicial.

El propietario del domicilio, un hombre de 43 años, radicó la denuncia y la policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el intento de robo. Flagrancia se encargará de juzgarlos

