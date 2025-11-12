miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relaciones Policiales

Detienen a los Cuello por entrar a robar en Rivadavia

Fueron identificados como Carlos Adrián y Alexis Joaquín Cuello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rivadavia (1)

Dos hombres fueron detenidos en la madrugada del martes 11 de noviembre en Rivadavia, acusados de intentar robar un compresor de 100 litros en Rivadavia. Los sospechosos, identificados como Carlos Adrián Cuello, de 38 años, y Alexis Joaquín Cuello, de 18, fueron interceptados por personal policial en Villa Capdevila, tras ser alertados por un vecino.

Lee además
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente
lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
WhatsApp Image 2025-11-11 at 21.46.26

El hecho ocurrió sobre avenida Benavídez, cuando los Cuello habrían intentado sustraer el compresor de una vivienda. Gracias al rápido accionar policial, ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la UFI Flagrancia, donde se determinará su situación judicial.

El propietario del domicilio, un hombre de 43 años, radicó la denuncia y la policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el intento de robo. Flagrancia se encargará de juzgarlos

Temas
Seguí leyendo

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel

Otro capítulo de Los Borges: el hombre que fue entregado por su ex también obtuvo la prisión domiciliaria

Dos niños quedaron atrapados en la Quebrada de Zonda y tuvieron que ser rescatados

Violenta pelea entre alumnos en Caucete: hubo amenazas con cuchillos y cadenas

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso
B° Valle Grande

Crimen de Emir Barboza en Rawson: se entregó un noveno sospechoso

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Hay signos que destacan en la vida por su optimismo.
Lo dicen los astros

¡Radiantes de positivismo!: estos son los 3 signos que más optimismo contagian

Te Puede Interesar

Un día con Rolando Lozano, un alfil que aspira a dejar su propia marca en la Justicia
Fiscalía General

Un día con Rolando Lozano, un "alfil" que aspira a dejar su propia marca en la Justicia

Por Luz Ochoa
El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.
Inversiones mineras en pausa

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

Los Bomberos, felices después del rescate del gato en una vivienda de Jáchal. (Fotos: Jáchal Transmite)
Emocionante

Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan
SMN

Miércoles con probabilidad de tormentas aisladas y viento del sudeste en San Juan

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel
Violencia de género

Atacó por segunda vez a su exmujer y aun así consiguió zafar de la cárcel