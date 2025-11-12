Tremendo vuelco en la Ruta del Sol: en video, así quedó un auto

Impactante siniestro vial en Rivadavia . Durante la tarde de este miércoles se conoció un vuelco en la Ruta del Sol , el cual terminó con un auto destrozado.

El rodado quedó dado vuelta sobre el carril de Sur a Norte, en el tramo cercano a la ex Cerámica San Juan. Por este motivo, el tráfico se vio afectado en dicha zona.

Hasta el momento, no informaron sobre heridos. Tampoco dieron a conocer la mecánica del incidente o si participó otro vehículo.

Personal de la Comisaría 30° intervino en el caso.