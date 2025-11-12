Tremendo vuelco en la Ruta del Sol: en video, así quedó un auto

Impactante siniestro vial en Rivadavia. Durante la tarde de este miércoles se conoció un vuelco en la Ruta del Sol, el cual terminó con un auto destrozado.
miércoles 12 de noviembre 2025
El hecho fue registrado durante la tarde de este miércoles. Hasta el momento, no informaron sobre heridos.
El rodado quedó dado vuelta sobre el carril de Sur a Norte, en el tramo cercano a la ex Cerámica San Juan. Por este motivo, el tráfico se vio afectado en dicha zona.
Hasta el momento, no informaron sobre heridos. Tampoco dieron a conocer la mecánica del incidente o si participó otro vehículo.
Personal de la Comisaría 30° intervino en el caso.